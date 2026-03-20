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F1: Audi confirma saída de Wheatley; Binotto assume como chefe de equipe

Após apuração do Motorsport.com apontar que o britânico deixaria a Audi para assumir liderança da Aston Martin, a marca dos 'quatro anéis' oficializou a saída do ex-Red Bull

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Jonathan Wheatley, Team Principal, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Um dia depois do Motorsport.com apurar que Jonathan Wheatley deixaria o cargo de chefe de equipe da Audi para assumir a liderança da Aston Martin, a marca alemã confirmou a saída do britânico da escuderia. Mattia Binotto, que lidera o projeto dos 'Quatro Anéis' na Fórmula 1, assumirá as funções de comando do time de Hinwil.

Leia também:

Wheatley deixa a equipe dos 'Quatro Anéis' apenas 10 meses depois de assumir a chefia da Sauber e peça-chave na transição da garagista suíça para a equipe de fábrica da marca alemã.

Segundo declaração da Audi, Wheatley deixou o cargo com efeito imediato por "motivos pessoais",  com a marca agradecendo pelos serviços prestados. Além disso, a escuderia confirmou que Binotto assumirá as funções do britânico ao mesmo tempo que permanecerá na posição executiva da Audi F1.

No entanto, a Audi também revelou que uma revisão completa da estrutura de membros da equipe será anunciada futuramente.

Jonathan fez poucas mudanças de escuderia na carreira da F1, passando por Benetton, Renault e Red Bull, em especial, onde ficou por mais de 20 anos e ocupou o cargo de diretor esportivo por um longo período. Em 2024, no entanto, ele decidiu mudar de ares, aceitando o cargo de chefe da Sauber/Audi para 2025.

O britânico irá assumir o lugar de Adrian Newey, 'mago do design' que já trabalhou com Wheatley na Red Bull e que era, atualmente, o chefe de equipe da Aston. Newey deve voltar a focar nos trabalhos técnicos da escuderia de Silverstone.

A Aston Martin tem tido um início de temporada 2026 muito difícil, com abandonos nas duas primeiras etapas do ano e problemas técnicos no carro AMR26 e na unidade de potência da Honda, com defeitos na bateria e até vibrações que podem até prejudicar a saúde dos pilotos Fernando Alonso e Lance Stroll.

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

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