Fórmula 1

F1: Audi contrata atual campeão da FRECA como primeiro piloto da academia

Promessa do automobilismo britânico é o primeiro a ingressar no novo programa de jovens pilotos da Audi

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Add as a preferred source
Freddie Slater, Audi Driver Development Programme

A equipe de Fórmula 1 da Audi contratou o atual campeão da Fórmula Regional Europeia (FRECA), Freddie Slater, como o primeiro membro do seu Programa de Desenvolvimento de Pilotos.

Leia também:

A Audi assumiu recentemente as operações da Sauber após concluir a aquisição em 2024 e, na sexta-feira (23), anunciou que estava lançando sua própria academia, gerida pelo ex-piloto de F1 e três vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans, Allan McNish – que venceu com a Audi em duas ocasiões da tradicional prova de endurance.

Com apenas 17 anos, Slater já acumula três títulos em monopostos, tendo conquistado os campeonatos de Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos e da Itália em 2024, e o Campeonato Europeu de Fórmula Regional no ano passado – sempre pela equipe Prema. Anteriormente, foi campeão europeu e mundial de kart.

A ascensão do inglês nas categorias de base rendeu-lhe elogios entusiásticos do então chefe da equipe Prema, Rene Rosin, que disse ao Motorsport.com: “Sua atitude no trabalho, sua dedicação, ele realmente se envolve em todos os detalhes e tenta levar todos os limites ao extremo para fazer tudo perfeitamente".

“Ele impulsiona a equipe para frente – é simplesmente um trabalhador incansável. Ele tem velocidade bruta, talento nato, mas, por outro lado, há sua determinação – ele sabe o que quer – esses são os aspectos-chave para ele".

Slater agora está subindo para a Fórmula 3 com a Trident, que foi a equipe dos três últimos campeões da categoria, dois deles brasileiros: Gabriel Bortoleto, Leonardo Fornaroli e Rafael Câmara.

“É uma honra incrível ser o primeiro piloto selecionado para o Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Audi,” disse Slater. “A Audi é uma marca com uma história lendária no automobilismo, e ter sua confiança e apoio nesta fase crucial da minha carreira é a realização de um sonho".

Freddie Slater

Freddie Slater

Photo by: AG Photo - Daniele Paglino

“Unir forças com uma equipe respeitada como a Trident Motorsport para a Fórmula 3 e contar com o apoio da Audi F1 é uma oportunidade enorme. Estou totalmente focado em trabalhar duro e aproveitar ao máximo este passo fundamental rumo ao meu objetivo de chegar à Fórmula 1".

McNish acrescentou: “Em Freddie, vemos o imenso potencial de uma futura estrela. Seu histórico é notável, mas, mais importante, ele possui o foco, a determinação e a vontade de aprender que são essenciais para alcançar o auge do nosso esporte".

“Ele é o candidato ideal para ser a primeira contratação do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Audi, e estamos comprometidos em fornecer a ele as ferramentas, mentoria e apoio necessários para que tenha sucesso ao avançar para a Fórmula 3 com a Trident Motorsport. Este é o primeiro passo para construir nosso futuro dentro e fora das pistas".

Antes de sua estreia na F3, Slater está atualmente participando do Formula Regional Oceania Trophy (antigo Toyota Racing Series) na Nova Zelândia, ocupando atualmente a segunda posição na classificação, atrás do mais experiente Ugo Ugochukwu, que competiu na F3 no ano passado.

