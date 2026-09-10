F1: Audi decide recorrer de decisão sobre Tsunoda que pode dar ponto a Bortoleto
Equipe contesta ausência de punição ao japonês; mudança no resultado colocaria Gabriel Bortoleto na zona de pontos em Monza
A Audi decidiu seguir adiante com o recurso contra a decisão dos comissários da Fórmula 1 de não punir Yuki Tsunoda por ter provocado uma volta de aquecimento extra no GP da Itália. A informação foi apurada pelo Motorsport.com.
A decisão pode afetar diretamente Gabriel Bortoleto. O brasileiro terminou a corrida em Monza na 11ª colocação, imediatamente atrás de Tsunoda. Caso o recurso da Audi seja aceito e o piloto da Racing Bulls receba uma punição de 30 segundos, Bortoleto avançará para o 10º lugar e marcará um ponto.
O episódio ocorreu antes da largada, quando o diretor de prova Rui Marques considerou inadequada a maneira como Tsunoda posicionou seu carro no grid, inclinado em direção ao muro dos boxes. Por precaução, a direção de prova determinou uma volta de formação adicional.
O artigo B5.9.4 do regulamento esportivo de 2026 estabelece que o piloto responsável por provocar uma volta de formação extra, caso consiga participar dela, deve entrar nos boxes ao final da volta e iniciar a corrida a partir do pit lane. A Racing Bulls, porém, argumentou que Tsunoda não estava fora de sua posição no grid e não prejudicou os adversários.
Outro ponto levado em consideração pelos comissários foi o fato de a equipe não ter sido informada pela direção de prova de que Tsunoda havia sido considerado responsável pela volta adicional. Por isso, a Racing Bulls sustentou que não havia motivo para instruí-lo a largar dos boxes. Os comissários aceitaram essa interpretação e não aplicaram a punição normalmente prevista para esse tipo de infração.
A Audi, no entanto, entende que o regulamento é claro sobre a consequência para um piloto que provoca uma volta de formação extra. A equipe inicialmente notificou a FIA sobre sua intenção de recorrer, o que abriu um prazo de 96 horas para analisar o regulamento e preparar o caso. Segundo apurou o Motorsport.com, a fabricante alemã decidiu formalizar o recurso antes do encerramento desse período.
Além da possibilidade de alterar o resultado da corrida e colocar Bortoleto nos pontos, a Audi busca uma interpretação mais clara da regra para situações semelhantes no futuro. A FIA ainda não definiu uma data para a audiência do recurso.
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