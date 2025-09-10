A equipe da Audi na Fórmula 1, que assumirá as operações da Sauber, que tem como dupla de pilotos Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, em 2026, e a Adidas anunciaram uma parceria plurianual que tornará a fabricante alemã de artigos esportivos a fornecedora oficial da equipe alemã na próxima temporada.

A coleção, que será lançada antes do início da campanha de 2026 da F1, tem como objetivo combinar design elegante – que impressionam pela clareza e precisão – com tecnologia de ponta.

Como parte do acordo, a Adidas e a futura equipe da Audi estão trabalhando em estreita parceria para desenvolver uma robusta coleção de equipamentos de alto desempenho – a fim de atender a requisitos específicos para os pilotos, mecânicos, engenheiros e outros membros da equipe em pista.

Segundo a marca alemã, o objetivo é "criar produtos funcionais que ofereçam o melhor suporte possível à equipe em suas atividades diárias, promovendo máximo rendimento. Em um esporte que prospera com o progresso contínuo, a coleção também define novas tendências na cultura do automobilismo – caracterizada pela tecnologia de ponta da adidas e uma abordagem nova e inovadora para além do paddock".

A Adidas e a Audi lançarão uma linha exclusiva de roupas, calçados e acessórios em todo o mundo — mesmo antes da primeira corrida — dando aos fãs a oportunidade de mostrar sua união com a equipe.

Para Gernot Döllner, CEO da AUDI AG e presidente do Conselho de Administração da Sauber Motorsport AG, “a adidas e a Audi têm décadas de colaboração no esporte de alto nível, baseada em valores compartilhados e no desejo de inspirar por meio do desempenho".

"Nossa parceria na Fórmula 1 vai muito além da busca pela inovação e pelo desempenho máximo: ela combina os pontos fortes e as visões de duas marcas progressistas.”

Segundo Dollner, A próxima coleção da adidas será caracterizada pela clareza e precisão, assim como a nova filosofia de design da Audi. “O fato de estarmos moldando a entrada da nossa marca na categoria principal do automobilismo junto com a adidas ressalta a grande confiança e apreço que temos pela nossa colaboração".

Bjørn Gulden, CEO da Adidas, disse: “Estamos muito orgulhosos da parceria com a futura equipe Audi F1 e em apoiar sua estreia no mais alto nível da competição esportiva. Reunir as icônicas quatro argolas e nossas três listras no paddock de 2026 marca um novo e empolgante capítulo no automobilismo".

"Como parte de nosso compromisso contínuo com a F1, essa parceria demonstra nosso foco em colaborar com marcas que compartilham nossas crenças e perspectivas inovadoras, dentro e fora das pistas. Estamos muito ansiosos para revelar tudo o que planejamos, com o objetivo de ajudar os pilotos e a equipe a terem sucesso e atraírem uma nova geração de fãs do automobilismo!”

Jonathan Wheatley, Chefe de equipe da Sauber/Audi, disse: “Esta parceria reúne duas marcas icônicas – as quatro argolas e as três listras – em um palco global e representa um passo ousado em nossa jornada para a grade de largada como equipe Audi".

"Com a adidas, estamos equipando nosso time com equipamentos esportivos técnicos de elite que melhoram o desempenho onde mais importa. Além das corridas, compartilhamos o compromisso de causar impacto fora das pistas por meio da inovação, do estilo e da busca incansável pela excelência. Juntos, criaremos ativações de marca ousadas e experiências inovadoras".

