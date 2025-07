F1: Audi define patrocinadora master para 2026

A equipe de Fórmula 1 da Audi, que será a equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto na próxima temporada, assinou com a Revolut, fintech avaliada em mais de R$ 362 bilhões, como seu patrocinador master para quando a marca alemã fizer sua estreia no campeonato em 2026.

A Revolut, um banco on-line com sede na Grã-Bretanha que foi avaliado em 45 bilhões de dólares (ou mais de R$ 362 bilhões) no ano passado, fechou o que foi apelidado de um acordo de longo prazo "histórico".

Isso ocorre antes da estreia da Audi na F1 no próximo ano, quando a fabricante concluirá a aquisição total da equipe suíça Sauber.

No entanto, a Revolut será mais do que apenas um patrocinador tradicional dos carros e equipamentos da Audi, já que também será integrada às operações financeiras da equipe e oferecerá suporte aos fãs.

O chefe da equipe, Jonathan Wheatley, disse: "Com a Revolut, encontramos um parceiro que compartilha nosso espírito fundamental de inovação e ambição implacável. Isso é mais do que um ajuste de marca; é uma aliança estratégica, projetada para desafiar as convenções no automobilismo".

"A partir de 2026, as soluções digitais da Revolut impulsionarão as principais áreas de nossas operações e, ao mesmo tempo, redefinirão a forma como os fãs e as comunidades se envolvem com nossa equipe, proporcionando uma experiência perfeita e envolvente dentro e fora da pista".

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Este será o primeiro patrocínio da Revolut na F1 desde a sua fundação em 2015 e substituirá o atual acordo da Sauber com a empresa de apostas esportivas Stake e sua plataforma de streaming Kick.

O CEO da Revolut, Nik Storonsky, disse: "Esta é uma parceria monumental para a Revolut e a futura equipe Audi F1. Estamos acelerando em direção a 100 milhões de clientes e vamos trazê-los para a Fórmula 1 com experiências inesquecíveis em um momento crucial para o esporte".

"Assim como a Revolut continua a desafiar o status quo nas finanças globais, a futura Audi F1 Team está pronta para fazer o mesmo no automobilismo. Com uma perspectiva compartilhada, ambição global e um impulso incansável para o progresso, essa parceria definirá o que é possível na Fórmula 1".

A Audi fará sua estreia na F1 durante o primeiro ano dos novos regulamentos técnicos, que incluem um foco maior na energia elétrica. A fabricante alemã está operando seu departamento de unidades de potência a partir de sua fábrica em Neuburg, na Alemanha, com outros locais em Hinwil, na Suíça, e em Oxfordshire, na Inglaterra.

