F1: Audi descarta novidades no motor até 2027 e prioriza chassi na reta final deste ano

A Audi segue em ritmo acelerado de evolução em seu ano de estreia na Fórmula 1, mas já definiu que não trará mais atualizações significativas em sua unidade de potência nesta temporada, priorizando a dirigibilidade e a eficiência do chassi para compensar o déficit de potência do seu motor.

A equipe superou os temores iniciais em circuitos de alta velocidade como Silverstone e Spa graças à forte carga aerodinâmica do carro e as as atualizações introduzidas na Áustria ajudaram a corrigir a principal fragilidade do R26, o desempenho em curvas lentas. Allan McNish, diretor de corridas da Audi, explicou na Hungria que essas melhorias focaram em otimizar o comportamento do carro em trechos travados e em aprimorar a dirigibilidade.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

No entanto, a equipe prega cautela e gestão de expectativas em relação às novidades para o motor. A Audi confirmou que não trará grandes atualizações em sua unidade de potência até 2027, tendo como objetivo gerenciar o teto orçamentário com rigor e focar no desenvolvimento estrutural de hardware no médio prazo.

A equipe já havia utilizado o ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização, em português) para introduzir uma melhoria na câmara de combustão e melhorar a dirigibilidade no GP da Espanha, em Barcelona. A partir de agora, o foco do motor estará voltado para o pacote do ano que vem, enquanto o desenvolvimento na pista durante a segunda metade de 2026 ficará concentrado em ajustes aerodinâmicos e de chassi.

“Chegará no próximo ano”, explicou McNish na Hungria ao ser questionado sobre quando haverá outra atualização para a unidade de potência, confirmando ter avaliado compromissos sobre quais são as áreas a que dar maior prioridade, também numa ótica de teto orçamentário. É verdade que haverá recursos adicionais para o ADUO e para os motores de 2027, mas também é preciso entender como aproveitá-los.

“Do nosso ponto de vista, com o ADUO, introduzimos algo já em Barcelona, uma pequena adaptação que funcionou bem e nos ajudou no percurso. Eu diria que as partes mais importantes chegarão em 2027. Portanto, eu não esperaria ver, aliás, não veremos, nada significativo no motor até lá”, acrescentou.

Dettaglio Audi R26 Foto di: Wan Mikhail Roslan / NurPhoto via Getty Images

Chefe do projeto da Audi, Mattia Binotto já adiantou que o déficit de potência do motor não deve ser totalmente equalizado antes de 2028. A estratégia faz parte de um plano progressivo da marca alemã: alcançar maturidade para brigar por vitórias daqui a dois anos e se consolidar como candidata real ao título mundial em 2030.

Essa abordagem de poupar recursos em 2026 para investir na unidade de potência de 2027 não é exclusiva da Audi. A Honda seguiu o mesmo caminho, planejando apenas um pacote intermediário para Zandvoort antes de virar a chave para os próximos anos. Para a Audi, o trabalho atual é extrair o máximo do chassi e garantir a previsibilidade do carro em cada corrida.

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