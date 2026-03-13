Pular para o conteúdo principal

F1: Audi, Ferrari e mais equipes trazem novidades para o GP da China; conheça atualizações

F1: Audi, Ferrari e mais equipes trazem novidades para o GP da China; conheça atualizações

Fórmula 1 GP da China

F1: Audi, Ferrari e mais equipes trazem novidades para o GP da China; conheça atualizações

Times fizeram modificações visando melhorar a performance para a etapa em Xangai

Redação Motorsport.com
Publicado:
Car of Lewis Hamilton, Ferrari

Car of Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

As equipes de Fórmula 1 se preparam para a segunda etapa da temporada de 2026, o GP da China, e cinco delas confirmaram que trazem atualizações para o fim de semana em Xangai. 

Leia também:

Confira quais são os times que terão novidades e quais são elas. 

Ferrari 

Visando benefício aerodinâmico, a Scuderia traz um nova aleta conectada ao halo.  

 

Racing Bulls 

A equipe traz um atualização próximo às rodas traseiras, visando melhorar a performance do condicionamento de fluxo. Houve uma modificação no perfil das aletas do duto de freio. 

Haas

Equipe traz uma nova aleta logo abaixo da asa traseira, tendo como objetivo promover fluxo de ar ascendente (upwash), o que melhora as características aerodinâmicas locais e resulta em um aumento correspondente de carga aerodinâmica.

Audi 

A equipe suíça atualizou o design do bico do carro e da asa dianteira, visando um melhor desempenho aerodinâmico local e geral. 

Cadillac

O time americano traz duas novidades, no difusor e no retrovisor. A primeira diz respeito a uma melhoria pensando em performance, com alterações na parte traseira do carro, próximo às rodas, levando ao aumento da carga aerodinâmica. 

Já a alteração no retrovisor é caracterizada como uma melhoria estrutural. A geometria da superfície aerodinâmica foi revisada para acomodar e integrar as mais recentes melhorias estruturais feitas no componente.

