F1: Audi, Ferrari, Red Bull e mais equipes trazem atualizações para o GP do México; saiba mais
No total, seis das onze equipes trouxeram novidades, mas lista de componentes é pequena em comparação com etapas passadas
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
A Federação Internacional de Automobilismo divulgou no início da tarde desta sexta-feira (30) a lista de atualizações trazidas pelas equipes para o GP do México de Fórmula 1. Seis delas vieram com novidades para o Autódromo Hermanos Rodríguez, incluindo a Audi de Gabriel Bortoleto, a Ferrari e a Red Bull.
Devido ao desafio particular do Autódromo Hermanos Rodríguez, localizado a mais 2.200m acima do nível do mar, a pista deste fim de semana não é mais recomendada para que as equipes tragam extensos pacotes de atualização. Por isso, mesmo as que trouxeram, apresentaram apenas pequenas novidades.
Atual campeã de construtores, a McLaren apresentou apenas uma atualização, focada nas demandas da pista mexicana, com aberturas maiores de resfriamento da unidade de potência na cobertura do motor. Red Bull, Ferrari e Racing Bulls também seguiram esse caminho.
A Red Bull, além de aumentar as aberturas de resfriamento ainda trouxe novas aberturas, estendendo o espaço ocupado. A equipe de Max Verstappen ainda mexeu na geometria do sidepod para melhorar o fluxo de ar a caminho do duto do radiador.
A Racing Bulls trouxe também uma área maior de resfriamento na traseira do carro, preocupada com as demandas do circuito e as altas temperaturas.
Já a Audi trouxe uma atualização focada no defletor do duto de freio traseiro, visando aumentar a carga aerodinâmica gerada no local, com o objetivo de melhorar a performance aerodinâmica geral do carro.
Para fechar, a Alpine apresenta uma nova configuração das aletas no escapamento, para atender às exigências aerodinâmicas e do clima na pista mexicana.
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