Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Ferrari
F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams
Fórmula 1

F1: Audi lança programa de desenvolvimento para jovens pilotos

Após adquirir a equipe que levou o campeão mundial de 2007, Kimi Raikkonen, para a F1, a escuderia dos quatro anéis anunciou uma academia de jovens talentos

Stuart Codling
Editado:
Add as a preferred source
Audi F1 Team launch

Na mesma semana em que confirmou um plano de cinco anos para conquistar um título na Fórmula 1 até 2030, a Audi anunciou um programa de desenvolvimento de pilotos que irá identificar e formar jovens talentos desde o kart até as categorias de monopostos, e talvez, em última instância, até a F1.

Leia também:

A iniciativa coloca a Audi na linha principal das equipes de F1, a maioria das quais opera esquemas semelhantes com diferentes níveis de estrutura. Com exceção de Kimi Raikkonen, Jenson Button e Nico Rosberg, todos os campeões mundiais dos últimos 21 anos passaram por uma academia de uma equipe – embora a Sauber, equipe que a Audi comprou, tenha dado a Raikkonen sua chance na F1 após apenas algumas corridas de carro.

O vencedor das 24 Horas de Le Mans, ex-piloto de F1 e ícone da Audi, Allan McNish, supervisionará o novo programa, que a empresa descreve como um "movimento estratégico significativo” com o propósito de "reforçar o compromisso de longo prazo da marca em construir uma equipe competitiva e sustentável na F1, investindo em jovens talentos, dentro e fora das pistas”.

Historicamente, a Red Bull tem sido a maior investidora em jovens pilotos. Seu programa, supervisionado até sua aposentadoria por Helmut Marko, tradicionalmente funciona com uma política rigorosa de subir ou sair, resultando em muitas baixas, mas produzindo dois campeões mundiais: Sebastian Vettel e Max Verstappen (embora tenha facilitado apenas os passos finais de Max na trajetória).

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

A Alpine, em sua encarnação anterior como Renault, foi uma das primeiras equipes a oferecer uma estrutura de gestão de talentos, supervisionada por Flavio Briatore, que levou o campeão de pilotos de 2005 e 2006, Fernando Alonso, à F1. Vencedores de corridas do calibre de Robert Kubica e Oscar Piastri também passaram pelo seu programa.

O heptacampeão Lewis Hamilton, assim como Rosberg, contou com o apoio tácito da McLaren desde o kart – mas Hamilton teve depois um apoio mais explícito da equipe de Woking nas categorias de monopostos, incluindo um programa intensivo de testes antes de estrear na F1 em 2007.

"Ser confiado com a missão de encontrar as pedras angulares do futuro da Audi é uma grande honra e uma responsabilidade pela qual sou muito apaixonado", disse McNish.

"Esta marca é construída sobre uma história de 'Vorsprung durch Technik' (avanço pela tecnologia), e essa filosofia deve se aplicar aos nossos jovens pilotos tanto quanto aos nossos carros".

"Não estamos apenas buscando velocidade bruta; estamos procurando resiliência, inteligência e uma mentalidade orientada para a equipe que define um futuro campeão Audi".

"Nosso objetivo é construir um caminho que transforme potencial em precisão e desempenho no palco mundial. Estou entusiasmado para começar este trabalho e identificar a primeira geração de talentos para se juntar a este projeto ambicioso".

Allan McNish (left, with Tom Kristensen and Loic Duval) claimed his third Le Mans victory in 2013

Allan McNish (left, with Tom Kristensen and Loic Duval) claimed his third Le Mans victory in 2013

Photo by: Getty Images

Antes da era dos times juniores da F1, McNish conciliava um programa de corridas na Fórmula 3000 no início dos anos 1990 com funções de testes para McLaren e Benetton.

Quando uma oportunidade na F1 não surgiu, ele migrou para carros esportivos com maestria, vencendo as 24 Horas de Le Mans de 1998 com a Porsche antes de ser recrutado pela Toyota em sua tentativa de transformar o rápido, porém frágil, GT-One em um vencedor.

Embora esse carro não tenha conseguido combinar velocidade com confiabilidade suficiente para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, rendeu a McNish uma breve convocação para o esforço da Toyota na F1 em sua primeira temporada.

Separadamente, uma relação com a Audi que começou em 2000 lhe rendeu duas vitórias adicionais em Le Mans, quatro vitórias nas 12 Horas de Sebring e três campeonatos da American Le Mans Series.

Após pendurar o capacete, ele permaneceu na Audi em um papel consultivo e tornou-se chefe da equipe quando a empresa entrou na Fórmula E.

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Indy: McLaren vence processo contra Palou e espanhol terá que pagar mais de R$63 milhões para equipe
Próximo artigo F1: Quais são os desafios que a Ferrari enfrentará em 2026

Principais comentários

Mais de
Stuart Codling

ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

F1 - Audi pressiona FIA sobre polêmica com motor Mercedes: "Nunca aceitaríamos"

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1 - Audi pressiona FIA sobre polêmica com motor Mercedes: "Nunca aceitaríamos"

Entenda por que Red Bull vê Verstappen como trunfo na nova era da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Entenda por que Red Bull vê Verstappen como trunfo na nova era da F1
Mais de
Audi

F1 - Binotto é realista com motor da Audi em 2026: "Impossível que sejamos os melhores"

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1 - Binotto é realista com motor da Audi em 2026: "Impossível que sejamos os melhores"

OPINIÃO F1: Os bastidores do lançamento da Audi de Bortoleto em Berlim

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
OPINIÃO F1: Os bastidores do lançamento da Audi de Bortoleto em Berlim

F1: Como acidentes de Bortoleto em São Paulo interferiram no planejamento da Audi em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Como acidentes de Bortoleto em São Paulo interferiram no planejamento da Audi em 2026

Últimas notícias

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona