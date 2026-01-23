F1: Audi lança programa de desenvolvimento para jovens pilotos

Na mesma semana em que confirmou um plano de cinco anos para conquistar um título na Fórmula 1 até 2030, a Audi anunciou um programa de desenvolvimento de pilotos que irá identificar e formar jovens talentos desde o kart até as categorias de monopostos, e talvez, em última instância, até a F1.

A iniciativa coloca a Audi na linha principal das equipes de F1, a maioria das quais opera esquemas semelhantes com diferentes níveis de estrutura. Com exceção de Kimi Raikkonen, Jenson Button e Nico Rosberg, todos os campeões mundiais dos últimos 21 anos passaram por uma academia de uma equipe – embora a Sauber, equipe que a Audi comprou, tenha dado a Raikkonen sua chance na F1 após apenas algumas corridas de carro.

O vencedor das 24 Horas de Le Mans, ex-piloto de F1 e ícone da Audi, Allan McNish, supervisionará o novo programa, que a empresa descreve como um "movimento estratégico significativo” com o propósito de "reforçar o compromisso de longo prazo da marca em construir uma equipe competitiva e sustentável na F1, investindo em jovens talentos, dentro e fora das pistas”.

Historicamente, a Red Bull tem sido a maior investidora em jovens pilotos. Seu programa, supervisionado até sua aposentadoria por Helmut Marko, tradicionalmente funciona com uma política rigorosa de subir ou sair, resultando em muitas baixas, mas produzindo dois campeões mundiais: Sebastian Vettel e Max Verstappen (embora tenha facilitado apenas os passos finais de Max na trajetória).

A Alpine, em sua encarnação anterior como Renault, foi uma das primeiras equipes a oferecer uma estrutura de gestão de talentos, supervisionada por Flavio Briatore, que levou o campeão de pilotos de 2005 e 2006, Fernando Alonso, à F1. Vencedores de corridas do calibre de Robert Kubica e Oscar Piastri também passaram pelo seu programa.

O heptacampeão Lewis Hamilton, assim como Rosberg, contou com o apoio tácito da McLaren desde o kart – mas Hamilton teve depois um apoio mais explícito da equipe de Woking nas categorias de monopostos, incluindo um programa intensivo de testes antes de estrear na F1 em 2007.

"Ser confiado com a missão de encontrar as pedras angulares do futuro da Audi é uma grande honra e uma responsabilidade pela qual sou muito apaixonado", disse McNish.

"Esta marca é construída sobre uma história de 'Vorsprung durch Technik' (avanço pela tecnologia), e essa filosofia deve se aplicar aos nossos jovens pilotos tanto quanto aos nossos carros".

"Não estamos apenas buscando velocidade bruta; estamos procurando resiliência, inteligência e uma mentalidade orientada para a equipe que define um futuro campeão Audi".

"Nosso objetivo é construir um caminho que transforme potencial em precisão e desempenho no palco mundial. Estou entusiasmado para começar este trabalho e identificar a primeira geração de talentos para se juntar a este projeto ambicioso".

Antes da era dos times juniores da F1, McNish conciliava um programa de corridas na Fórmula 3000 no início dos anos 1990 com funções de testes para McLaren e Benetton.

Quando uma oportunidade na F1 não surgiu, ele migrou para carros esportivos com maestria, vencendo as 24 Horas de Le Mans de 1998 com a Porsche antes de ser recrutado pela Toyota em sua tentativa de transformar o rápido, porém frágil, GT-One em um vencedor.

Embora esse carro não tenha conseguido combinar velocidade com confiabilidade suficiente para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, rendeu a McNish uma breve convocação para o esforço da Toyota na F1 em sua primeira temporada.

Separadamente, uma relação com a Audi que começou em 2000 lhe rendeu duas vitórias adicionais em Le Mans, quatro vitórias nas 12 Horas de Sebring e três campeonatos da American Le Mans Series.

Após pendurar o capacete, ele permaneceu na Audi em um papel consultivo e tornou-se chefe da equipe quando a empresa entrou na Fórmula E.

