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F1: Audi levará pacote de atualizações para Miami; saiba mais

Mattia Binotto espera poder "continuar lutando pelas posições que ocupamos hoje"

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

A primeira fase da temporada de 2026 da  Fórmula 1  já trouxe várias respostas importantes no que diz respeito ao desempenho dos carros. Mais do que a mecânica e a aerodinâmica, o que chamou a atenção foi a gestão das unidades de potência. Porém, os fabricantes ainda terão de esperar alguns meses antes de poderem aproveitar o ADUO.

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Por isso, enquanto aguardam a avaliação da Comissão Técnica da FIA para saber se e que tipo de ADUO poderá ser utilizado, as equipes se concentraram no mês de abril para implementar os primeiros pacotes de atualizações da temporada.

Não que a primeira parte não tenha tido novidades, mas as equipes já haviam definido vários novos componentes para maio, independentemente da pausa inesperada de cinco semanas. A ausência de GPs ofereceu a todos a oportunidade de trabalhar ao máximo no que será possível introduzir a partir do GP de Miami, no começo de maio. 

Entre as equipes que trarão novidades está a Audi. Enquanto aguardam para poder trabalhar na unidade de potência, a equipe liderada por Mattia Binotto trabalhou no R26 para continuar lutando no meio do pelotão e ter mais chances de conquistar pontos.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Sinto que muitas equipes levarão pacotes de atualizações para lá”, disse. “Acredito que será o mesmo para nós. O ritmo de desenvolvimento com esses novos regulamentos ainda é muito elevado. Então certamente levaremos um pacote significativo em comparação com o que fizemos no passado. Com regulamentos tão novos, não é surpreendente que as atualizações sejam tão grandes, então vamos ver". 

O que mais surpreende é provavelmente a chegada desses grandes pacotes de novidades em pistas que sediarão sprints: primeiro Miami, depois Canadá. Porém, a F1 atual não permite atrasos e cada decisão adiada pode custar pontos e, portanto, dinheiro. Também por isso as equipes chegarão a Miami com a intenção de testar o máximo possível na única sessão de treinos livres e avaliar o que já está efetivamente pronto para uso.

“É uma competição relativa: não sei quão grande será a nossa vantagem em relação aos outros. Mas estou satisfeito com o que fizemos e desenvolvemos. Estou confiante de que, com as atualizações que levaremos, poderemos pelo menos continuar lutando pelas posições que ocupamos hoje”, concluiu Binotto.

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