F1: Audi ‘lidera’ número de atualizações no Azerbaijão; veja lista completa

Por ser a última corrida em território europeu da temporada 2026 da Fórmula 1, pelo menos por enquanto, muitas equipes não pouparam esforços, apresentando atualizações para o GP do Azerbaijão deste fim de semana, com a Audi liderando a listas, com um total de 14 novos componentes.

A equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto trouxe um pacote de novidades substancial, algo que não fazia desde o GP da Áustria, ainda no mês de junho. Um dos principais destaques é a nova asa dianteira, que visa melhorar o fluxo de ar que é jogado para a parte traseira do R26. A asa conta ainda com placas finais e bico atualizados, enquanto a suspensão dianteira também passou por uma revisão para casar com as novidades.

O assoalho do R26 também passou por uma atualização. Toda a superfície do componente foi atualizada, visando aumentar a carga aerodinâmica. Isso levou também à chegada de um novo difusor na parte traseira. Em cima, o halo e a carenagem de cobertura do motor também foram modificados, para melhorar o resfriamento da área.

Na traseira, o carro também traz novas asa e așa de feixe (beam wing em inglês) e suspensão.

A McLaren cumpriu com o prometido no início da semana e trouxe um pacote de atualizações robusto para a etapa, com oito novidades. O foco do trabalho da equipe de Woking se dividiu em duas partes: sidepod e assoalho. No primeiro, novas entradas de ar, cobertura do motor e saídas de resfriamento. No segundo, mudanças no layout do difusor e das asas de borda.

Já a Red Bull trouxe cinco atualizações, focadas na área intermediária do carro, focando na geometria do assoalho e do difusor, as saídas de resfriamento do motor, espelhos retrovisores e halo. Enquanto isso, a Racing Bulls trabalhou em torno da asa dianteira, que ganhou uma nova geometria, visando melhorar o fluxo de ar.

A Williams também apresentou cinco novidades, incluindo uma nova montagem do assoalho, da suspensão traseira e dos dutos de freio.

Para fechar, a Cadillac submeteu à FIA três atualizações, sendo duas na dianteira (atualizações da entrada e saída dos dutos de freio e carenagem na região) e uma na traseira (nova geometria da aleta inferior localizada no difusor).

Mercedes, Ferrari, Alpine, Haas e Aston Martin são as equipes que não trouxeram novidades para o fim de semana em Baku.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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