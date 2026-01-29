Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

ANÁLISE F1: Como novo carro da Aston Martin leva regulamento de 2026 ao limite

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
ANÁLISE F1: Como novo carro da Aston Martin leva regulamento de 2026 ao limite

MotoGP: Miller põe Yamaha na ponta no segundo dia de shakedown na Malásia; Moreira é 11º

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
MotoGP: Miller põe Yamaha na ponta no segundo dia de shakedown na Malásia; Moreira é 11º

F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona
Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1: Audi não nega problemas de confiabilidade, mas tenta manter otimismo em alta

Audi foi à pista com Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg e se prepara para o terceiro dia de atividades

Benjamin Vinel Isa Fernandes
Editado:
Add as a preferred source
Gabriel Bortoleto, Audi

Foto de: Audi

Embora o "shakedown" da Fórmula 1 esteja acontecendo a portas fechadas em Barcelona, é de conhecimento que a Audi sofreu com problemas de confiabilidade, o que não surpreendeu muito o diretor técnico da equipe James Key.

Leia também:

Gabriel Bortoleto completou apenas 27 voltas na segunda-feira depois que "alguns problemas" interromperam o dia do brasileiro. Na quarta, Nico Hulkenberg causou outra bandeira vermelha, mas conseguiu recuperar o tempo perdido fazendo 68 voltas, de acordo com a cronometragem não oficial do Soy Motor. 

No entanto, esta foi uma semana difícil para a construtora alemã, assim como no shakedown feito pelo esquadrão também em Barcelona. Conforme apurado pelo Motorsport.com Brasil, eles teriam levado três unidades de potência para a pista e algumas não duraram mais do que alguns quilômetros. 

“Este é um teste de validação de um carro muito novo para todos, mas particularmente para nós, com uma unidade de potência também muito nova, a primeira da Audi, então tudo se resume a confiabilidade e a descobrir os fundamentos”, disse Key à F1 nessa quarta-feira. 

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto: Audi

"Então, acho que, com base nisso, embora tenhamos tido um pequeno atraso ou na verdade, um atraso considerável no final do primeiro dia por várias razões que são todas corrigíveis - e é por isso que testamos porque não queremos descobrir em Melbourne - tivemos um progresso melhor. 

Questionado se houve alguma surpresa até agora, o direto técnico respondeu: “Na verdade, nada inesperado. Acho que se tivéssemos corrido sem falhas desde o início, isso teria sido uma surpresa muito agradável."

"Ainda é um carro muito imaturo para todos no momento, mas nada particularmente surpreendente. Como eu disse, este é realmente um teste, o desempenho se tornará a prioridade mais tarde, mas nada fora do previsto além de apenas trabalhar em tudo o que temos que fazer.”

Gabriel Bortoleto, Audi

Gabriel Bortoleto, Audi

Foto: Audi

Quanto à possibilidade de a Audi estar no caminho certo para concluir tudo o que planejou fazer em Barcelona, Key avaliou: “Acho que as coisas realmente importantes, sim."

“O que realmente precisávamos fazer era apenas dar voltas com o carro. Nossos colegas em Neuberg, responsáveis pela unidade de potência, não têm nenhum dado de referência da pista. Esta é a primeira vez que eles vão realmente obter dados para o motor e também para a caixa de câmbio, então acho que realmente é uma questão de fazer isso e começar a ajustar todas essas estratégias complexas de recuperação de energia e todas as outras coisas que acompanham o carro de 2026."

“Portanto, neste momento, sim, diria que, nessa base, estamos dentro do previsto. É claro que a lista é interminável em termos do que realmente se quer fazer, mas desde que tenhamos um bom terceiro dia, acho que ficaremos bastante satisfeitos.”

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Único novato de 2026, Lindblad não tem certeza se está "totalmente pronto" para F1
Próximo artigo F1: Williams confirma presença 'espiã' em Barcelona, mesmo sem carro; entenda

Principais comentários

Mais de
Benjamin Vinel

Antonelli lidera terceiro dia de testes da F1 em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
Antonelli lidera terceiro dia de testes da F1 em Barcelona

F1: Hamilton aponta fato mais importante de estreia da nova Ferrari nos testes de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Hamilton aponta fato mais importante de estreia da nova Ferrari nos testes de Barcelona

F1: Leclerc relata situação da Ferrari após dia de testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Leclerc relata situação da Ferrari após dia de testes em Barcelona
Mais de
Audi

ANÁLISE F1: Audi leva carro com dianteira diferente para testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
ANÁLISE F1: Audi leva carro com dianteira diferente para testes em Barcelona

F1: Bortoleto admite que preferiria não ter férias de fim do ano

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Bortoleto admite que preferiria não ter férias de fim do ano

F1: Audi contrata atual campeão da FRECA como primeiro piloto da academia

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
F1: Audi contrata atual campeão da FRECA como primeiro piloto da academia

Últimas notícias

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"