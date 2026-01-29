Embora o "shakedown" da Fórmula 1 esteja acontecendo a portas fechadas em Barcelona, é de conhecimento que a Audi sofreu com problemas de confiabilidade, o que não surpreendeu muito o diretor técnico da equipe James Key.

Gabriel Bortoleto completou apenas 27 voltas na segunda-feira depois que "alguns problemas" interromperam o dia do brasileiro. Na quarta, Nico Hulkenberg causou outra bandeira vermelha, mas conseguiu recuperar o tempo perdido fazendo 68 voltas, de acordo com a cronometragem não oficial do Soy Motor.

No entanto, esta foi uma semana difícil para a construtora alemã, assim como no shakedown feito pelo esquadrão também em Barcelona. Conforme apurado pelo Motorsport.com Brasil, eles teriam levado três unidades de potência para a pista e algumas não duraram mais do que alguns quilômetros.

“Este é um teste de validação de um carro muito novo para todos, mas particularmente para nós, com uma unidade de potência também muito nova, a primeira da Audi, então tudo se resume a confiabilidade e a descobrir os fundamentos”, disse Key à F1 nessa quarta-feira.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Foto: Audi

"Então, acho que, com base nisso, embora tenhamos tido um pequeno atraso ou na verdade, um atraso considerável no final do primeiro dia por várias razões que são todas corrigíveis - e é por isso que testamos porque não queremos descobrir em Melbourne - tivemos um progresso melhor.

Questionado se houve alguma surpresa até agora, o direto técnico respondeu: “Na verdade, nada inesperado. Acho que se tivéssemos corrido sem falhas desde o início, isso teria sido uma surpresa muito agradável."

"Ainda é um carro muito imaturo para todos no momento, mas nada particularmente surpreendente. Como eu disse, este é realmente um teste, o desempenho se tornará a prioridade mais tarde, mas nada fora do previsto além de apenas trabalhar em tudo o que temos que fazer.”

Gabriel Bortoleto, Audi Foto: Audi

Quanto à possibilidade de a Audi estar no caminho certo para concluir tudo o que planejou fazer em Barcelona, Key avaliou: “Acho que as coisas realmente importantes, sim."

“O que realmente precisávamos fazer era apenas dar voltas com o carro. Nossos colegas em Neuberg, responsáveis pela unidade de potência, não têm nenhum dado de referência da pista. Esta é a primeira vez que eles vão realmente obter dados para o motor e também para a caixa de câmbio, então acho que realmente é uma questão de fazer isso e começar a ajustar todas essas estratégias complexas de recuperação de energia e todas as outras coisas que acompanham o carro de 2026."

“Portanto, neste momento, sim, diria que, nessa base, estamos dentro do previsto. É claro que a lista é interminável em termos do que realmente se quer fazer, mas desde que tenhamos um bom terceiro dia, acho que ficaremos bastante satisfeitos.”

