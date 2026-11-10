F1 - Audi questiona punição a Hulkenberg em Interlagos: “Colapinto o empurrou para fora”

Nico Hulkenberg recebeu uma penalidade de 10 segundos no GP do São Paulo do Fórmula 1 por sair da pista e obter vantagem ao tentar ultrapassar Franco Colapinto. No entanto, o diretor de corrida da Audi, Allan McNish, contestou tal punição ao piloto alemão.

O oitavo lugar da Audi no campeonato de construtores não reflete totalmente a competitividade de seu carro, mas as circunstâncias fizeram com que a equipe não conseguisse somar pontos em 2026. Juntos, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto somaram dez 11º lugares,

Muitas vezes, o problema tem sido o fraco desempenho na largada, o que custa aos pilotos a posição na pista logo após a largada. Mas as condições variáveis em Interlagos permitiram que Hulkenberg se destacasse, apesar de uma penalidade de 10 segundos por sair da pista e obter vantagem no S do Senna enquanto disputava com Franco Colapinto, da Alpine, pela última posição que dá direito a pontos na volta 48.

Hulkenberg havia se classificado para a disputa entre os 10 primeiros na sessão de classificado afetada pela chuva no sábado e registrou o sexto melhor tempo – que se tornou o quarto no grid graças às penalidades aplicadas a George Russell e Charles Leclerc.

Ele caiu para o sexto lugar na primeira volta, mas conseguiu se manter nessa posição até que Max Verstappen e Oscar Piastri o ultrapassaram, à medida que a pista começava a secar.

Com os pneus lisos, Hulkenberg também ficou atrás dos carros da Ferrari de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, mas ainda estava a caminho dos pontos até que sua segunda parada nos boxes, na volta 44, o deixou atrás de Colapinto, que não havia parado desde o final da volta 17.

Apesar dos pneus gastos, o piloto da Alpine resistiu com garra, e Hulkenberg levou quatro voltas para conseguir uma ultrapassagem no S do Senna – mas, ao contornar por fora, acabou saindo para a área de escape.

Hulkenberg recebeu, posteriormente, uma penalidade de 10 segundos por sair da pista e obter vantagem. O diretor de corrida da Audi explicou por que a equipe não instruiu Hulkenberg a devolver a posição.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, George Russell, Mercedes Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Fiquei bastante surpreso, no bom sentido, com o quanto fomos competitivos em relação às Ferraris", disse McNish. “Nos saímos muito bem nas condições de chuva em comparação com eles".

"E o Nico conseguiu se manter firme e conservar sua posição. Na pista seca, quando trocamos para os pneus slicks, não tivemos exatamente o mesmo desempenho que esperávamos. Tivemos um pouco de dificuldade nesse momento".

“Talvez tenham sido as condições, não tenho certeza. Mas não tivemos exatamente o mesmo nível de velocidade em relação aos adversários. Mesmo assim, ficamos entre os 10 primeiros".

“Quando fizemos o pit stop, ele [Hulkenberg] estava saindo junto com Colapinto. E Colapinto estava no final de sua etapa com pneus gastos, se segurando e abrindo demais na curva 1 [S do Senna].

"Ele fez isso de novo porque Nico estava por fora – simplesmente o empurrou para fora, errando o ápice [da curva]. Mas como Nico saiu da pista e foi considerado como tendo obtido uma vantagem significativa e duradoura, recebemos uma penalidade de 10 segundos".

“Para nós, não ficou claro. Normalmente, se você está à frente no ápice, tem o direito de receber a posição. Devido à forma como a Curva 1 desce em direção ao ‘S’, fica muito subjetivo onde fica o ápice. Colapinto nunca atingiu o ápice. Ele não estava nem perto do ápice. Estava bem longe do ápice".

“Mas a FIA definiu onde ficava a linha do ápice. E, naquele momento, Colapinto havia saído da pista. Portanto, para nós, foi uma situação muito discutível. E, sinceramente, não sabíamos como lidar com isso. Se tivéssemos devolvido a posição, ficaríamos na mesma situação".

“E o outro fator foi que, quando conseguimos analisar a situação, Nico já estava muito à frente. Ele abriu dois segundos de vantagem naquela volta. É preciso seguir a decisão da FIA. Não há dúvida. Mas não ficou claro para nós que aquela curva não era do Nico – essa é a melhor maneira de explicar".

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Foto: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

As diretrizes de pilotagem da FIA estabelecem que um piloto que tente ultrapassar pela parte externa de uma curva tem direito a “espaço de corrida” somente se seu eixo dianteiro estiver à frente do eixo dianteiro do outro carro no ápice da curva.

Embora o declive do S do Senna torne difícil identificar com precisão onde fica o ápice, os comissários precisam, literalmente, traçar um limite em algum ponto, e Hulkenberg foi considerado como não tendo atingido o limite exigido naquele momento.

Além disso, as diretrizes de pilotagem estabelecem que o carro que tenta a ultrapassagem deve “ser conduzido de maneira controlada desde a entrada, passando pelo ápice, até a saída” e “ser capaz de fazer a curva dentro dos limites da pista”.

Essas últimas cláusulas foram refinadas nos últimos anos porque considerou-se que alguns pilotos haviam se aproveitado de versões anteriores das diretrizes, menos prescritivas. Mas ainda há, com frequência, debates sobre se um piloto atacante lançou um ataque no estilo kamikaze ou se o defensor também se permitiu algumas liberdades ao sair “acidentalmente” da pista.

Ao cumprir a penalidade de 10 segundos em seu último pit stop, durante uma fase da corrida em que todo o pelotão voltou a usar pneus intermediários devido a uma faixa de chuva que varreu o circuito, Hulkenberg saiu novamente do top 10. Mas ele passou Arvid Lindblad no início da volta 65 e assumiu a 10ª colocação.

“A ultrapassagem [em Lindblad] foi, sem dúvida, boa e agressiva”, disse McNish. “E também foi uma forma de deixar claro: podem nos dar uma penalidade, mas ainda assim conseguimos recuperar a posição".

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