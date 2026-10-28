F1: Audi recria cargo de CEO da divisão de motores; veja novo nome

A Audi anunciou que Thomas Fuhr assumirá o cargo de CEO da Audi Formula Racing GmbH, a divisão responsável pelo desenvolvimento de suas unidades de potência de Fórmula 1 e que é sediada em Neuburg, na Alemanha.

Fuhr assumirá a chefia da fábrica de Neuburg como reforço à equipe atual, o que, segundo a Audi, permitirá que o diretor técnico Stefan Dreyer “se concentre totalmente em liderar o desenvolvimento técnico da unidade de potência da Audi para a Fórmula 1”.

Enquanto isso, o diretor de operações (COO), Christian Foyer, continuará supervisionando as operações diárias em Neuburg.

Fuhr é um veterano do setor com mais de 30 anos de experiência relevante, tendo atuado como diretor-geral da Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) de 2009 a 2012.

Ele também ocupou cargos de liderança em empresas como a GROHE e a LIXIL, e ingressa na Audi após atuar como diretor de tecnologia da Georg Fischer Building Flow Solutions, liderando organizações internacionais de engenharia e manufatura.

Essa combinação de conhecimento técnico e experiência organizacional fez dele um alvo-chave para a Audi, que busca avançar ainda mais com sua unidade de potência de F1 desenvolvida internamente, que estreou nesta temporada.

“Construímos bases sólidas em Neuburg, desenvolvendo a primeira unidade de potência da Audi para a F1 do zero”, afirmou Mattia Binotto, CEO da Audi F1. “Como Thomas compreende tanto o desafio técnico quanto o que é necessário para formar e liderar equipes de alto desempenho, estou confiante de que ele desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento da equipe e de sua organização, para nos tornarmos o melhor fabricante da F1. Estou muito ansioso para recebê-lo na equipe".

Fuhr acrescentou: “Tenho orgulho de me juntar ao projeto de F1 da Audi. A chance de ajudar a moldar o futuro da Audi no esporte é o que torna essa oportunidade tão empolgante. A equipe em Neuburg desenvolveu uma unidade de potência totalmente nova e a levou para a pista".

Thomas Fuhr Foto: Audi AG

“Quero dar continuidade a esse trabalho, reunindo a expertise de toda a organização e criando as condições para que possamos competir no mais alto nível".

A Audi eliminou o cargo de CEO em sua divisão de motores no início de 2025, quando o ex-CEO Adam Baker deixou a organização.

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