F1: Audi responde provocação de chefe da Mercedes no GP de Singapura

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Hulkenberg se defendeu dos ataques de Russell e garantiu o oitavo lugar na prova de domingo em Marina Bay, o que fez Toto Wolff brincar no rádio da equipe

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
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Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team

Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Nico Hulkenberg conseguiu segurar a pressão de George Russell após um safety car virtual e terminou na oitava colocação do GP de Singapura de Fórmula 1. Por isso, Toto Wolff, chefe da Mercedes, deu uma 'cutucada' na Audi, afirmando que a disputa rendeu 'tempo de tela' para equipe rival. Allan McNish, diretor de corridas da escuderia de Hinwil, respondeu à provocação de Wolff.

O editor recomenda:

"Foi muito gentil da parte do Wolff", começou McNish, ao ser questionado sobre os comentários do comandante da Mercedes. "Mas acho que ganhamos tempo de tela porque estávamos à frente de um dos carros dele".

O diretor de corridas da Audi destacou que o ponto de preocupação para Hulkenberg era o pico de performance do pneu novo de Russell, mas a defesa foi efetiva para travar o britânico na nona colocação.

"Eu achava que ele teria umas duas ou três voltas, se não ultrapassasse o Nico nesse intervalo, o Nico conseguiria se defender — e foi exatamente o que aconteceu. Ele pilotou muito bem nos trechos do circuito em que realmente precisava ser eficiente".

"Na verdade, assim que o pneu perdeu aquele rendimento inicial... porque havia uma diferença de desgaste, já que o George estava com pneus bem mais novos... quando esse pico de aderência passou, ele não teve mais ritmo para ultrapassar, diferente do que fez com [Pierre] Gasly".

"Por isso, acho que podemos ficar bem satisfeitos do nosso lado. Como eu disse, seriam duas ou três voltas e depois as coisas se estabilizariam, o que acabou se confirmando".

A disputa foi o primeiro duelo direto entre as equipes das marcas alemãs, concorrentes ferrenhas no mercado automotivo.

"Mas é verdade, acho que essa foi a primeira disputa entre Audi e Mercedes. Nunca tinha pensado por esse lado", concluiu McNish.

Colaboração de Jake Boxall-Legge

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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