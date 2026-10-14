F1: Audi responde provocação de chefe da Mercedes no GP de Singapura
Hulkenberg se defendeu dos ataques de Russell e garantiu o oitavo lugar na prova de domingo em Marina Bay, o que fez Toto Wolff brincar no rádio da equipe
Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Nico Hulkenberg conseguiu segurar a pressão de George Russell após um safety car virtual e terminou na oitava colocação do GP de Singapura de Fórmula 1. Por isso, Toto Wolff, chefe da Mercedes, deu uma 'cutucada' na Audi, afirmando que a disputa rendeu 'tempo de tela' para equipe rival. Allan McNish, diretor de corridas da escuderia de Hinwil, respondeu à provocação de Wolff.
"Foi muito gentil da parte do Wolff", começou McNish, ao ser questionado sobre os comentários do comandante da Mercedes. "Mas acho que ganhamos tempo de tela porque estávamos à frente de um dos carros dele".
O diretor de corridas da Audi destacou que o ponto de preocupação para Hulkenberg era o pico de performance do pneu novo de Russell, mas a defesa foi efetiva para travar o britânico na nona colocação.
"Eu achava que ele teria umas duas ou três voltas, se não ultrapassasse o Nico nesse intervalo, o Nico conseguiria se defender — e foi exatamente o que aconteceu. Ele pilotou muito bem nos trechos do circuito em que realmente precisava ser eficiente".
"Na verdade, assim que o pneu perdeu aquele rendimento inicial... porque havia uma diferença de desgaste, já que o George estava com pneus bem mais novos... quando esse pico de aderência passou, ele não teve mais ritmo para ultrapassar, diferente do que fez com [Pierre] Gasly".
"Por isso, acho que podemos ficar bem satisfeitos do nosso lado. Como eu disse, seriam duas ou três voltas e depois as coisas se estabilizariam, o que acabou se confirmando".
A disputa foi o primeiro duelo direto entre as equipes das marcas alemãs, concorrentes ferrenhas no mercado automotivo.
"Mas é verdade, acho que essa foi a primeira disputa entre Audi e Mercedes. Nunca tinha pensado por esse lado", concluiu McNish.
Colaboração de Jake Boxall-Legge
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