F1: Audi revela pintura especial para GP de Singapura; veja imagens
Esquema para a corrida de Marina Bay é homenagem à cultura e à noite da cidade-estado asiática
Foto de: Audi
A Audi, equipe de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, revelou, nesta segunda-feira (05), uma pintura especial para o GP de Singapura de Fórmula 1 baseada nas cores da noite e da cultura tradicional da cidade-estado asiática.
A transição do dia para a noite em Singapura inspirou a parte dianteira do carro. A equipe criou uma variação da cor Titanium Silver Grey com reflexos azuis para reagir aos refletores da prova noturna.
O carro também traz a padronagem tradicional Peranakan na asa traseira e nas laterais, combinando referências à cultura local com os traços geométricos do R26. A mesma identidade visual será aplicada aos macacões dos pilotos durante o fim de semana em Marina Bay.
Além das fotos, a equipe também divulgou um vídeo nas redes sociais, mostrando uma animação com o carro de 2026 da equipe alemã correndo nas ruas de Singapura.
O GP de Singapura de Fórmula 1 encerra uma sequência de três corridas consecutivas e começa na sexta-feira (09), com um único treino livre e a classificação para a sprint de sábado (10). No domingo (11), acontece a prova principal de Marina Bay.
Veja fotos da pintura especial da Audi para Singapura
Foto de: Audi
Foto de: Audi
Foto de: Audi
Foto de: Audi
Foto de: Audi
Foto de: Audi
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