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F1: Audi revela pintura especial para GP de Singapura; veja imagens

Esquema para a corrida de Marina Bay é homenagem à cultura e à noite da cidade-estado asiática

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
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Foto de: Audi

A Audi, equipe de Gabriel Bortoleto Nico Hulkenberg, revelou, nesta segunda-feira (05), uma pintura especial para o GP de Singapura de Fórmula 1 baseada nas cores da noite e da cultura tradicional da cidade-estado asiática.

O editor recomenda:

A transição do dia para a noite em Singapura inspirou a parte dianteira do carro. A equipe criou uma variação da cor Titanium Silver Grey com reflexos azuis para reagir aos refletores da prova noturna.

O carro também traz a padronagem tradicional Peranakan na asa traseira e nas laterais, combinando referências à cultura local com os traços geométricos do R26. A mesma identidade visual será aplicada aos macacões dos pilotos durante o fim de semana em Marina Bay.

Além das fotos, a equipe também divulgou um vídeo nas redes sociais, mostrando uma animação com o carro de 2026 da equipe alemã correndo nas ruas de Singapura.

 

O GP de Singapura de Fórmula 1 encerra uma sequência de três corridas consecutivas e começa na sexta-feira (09), com um único treino livre e a classificação para a sprint de sábado (10). No domingo (11), acontece a prova principal de Marina Bay.

Veja fotos da pintura especial da Audi para Singapura

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Foto de: Audi

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Foto de: Audi

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Foto de: Audi

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