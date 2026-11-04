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F1: Audi revela pintura especial para Interlagos inspirada na "alma de São Paulo"

Equipe de Gabriel Bortoleto revelou a novidade em evento realizado na noite de quarta-feira (04) em São Paulo

Redação Motorsport.com
Editado:
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Pintura da Audi para o GP de São Paulo

A Audi revelou nesta quarta-feira (04) a pintura especial para o GP de São Paulo de Fórmula 1 deste fim de semana. O carro da equipe de Gabriel Bortoleto vai à pista de Interlagos inspirada pela "alma de São Paulo".

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O projeto foi concebido em parceria com a Revolut, patrocinadora máster da equipe alemã. Junto com um macacão e a identidade visual da garagem, a pintura "leva para a pista um design inspirado na cidade para a corrida de casa de Gabriel Bortoleto".

O foco da pintura está no clássico padrão geométrico do piso paulista, espalhado pelas calçadas de diversos pontos da capital. Segundo a equipe, "o resultado é uma celebração de São Paulo que os fãs podem vestir, transportar e ver na pista. Cada elemento dá à linguagem de design partilhada uma expressão diferente".

Pintura da Audi para o GP de São Paulo

Pintura da Audi para o GP de São Paulo

 “São Paulo tem uma identidade inconfundível, e quisemos que isso atravessasse tudo o que trazemos para esta corrida", disse Stefano Battiston, diretor comercial da Audi. "A pintura especial Audi R26 da Revolut leva a história para a pista, dando continuidade ao cartão Revolut e à coleção adidas Sampa Soul, com os fatos de corrida e a identidade visual da garagem a completarem essa linguagem criativa partilhada".

"Mostra o que podemos criar quando reunimos os nossos parceiros: cada um contribui com a sua própria experiência, enquanto o resultado se sente conectado. Para a corrida em casa do Gabi, isso torna esta numa expressão particularmente significativa de quem somos enquanto equipa e de como nos ligamos aos fãs".

Pintura da Audi para o GP de São Paulo

Pintura da Audi para o GP de São Paulo

 

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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