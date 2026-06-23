Após a divulgação pela FIA dos resultados do primeiro ciclo do ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimentos e Atualizações), o Motorsport.com apurou que a Audi já apresentou uma unidade de potência atualizada já no GP de Barcelona de Fórmula 1.

A FIA informou as fabricantes sobre os resultados de sua primeira avaliação do ADUO durante o fim de semana do GP de Mônaco. Tal análise abrangeu a parte inicial da temporada – do GP da Austrália até Montreal – e identificou os níveis relativos de desempenho de cada fabricante de unidades de potência.

No entanto, as preocupações levantadas pela Red Bull Powertrains, que havia sido identificada como a fornecedora de referência de motores de combustão interna (ICE), levaram a FIA a realizar uma segunda revisão do processo.

Apesar disso, a classificação das fabricantes permaneceu válida e em vigor, enquanto se aguarda qualquer nova comunicação do órgão regulador.

O que ninguém previa era que uma das fabricantes elegíveis para as concessões do ADUO já estivesse pronta para apresentar uma unidade de potência atualizada logo na próxima corrida, em Barcelona.

Como resultado, um documento de rotina da FIA publicado na sexta-feira, durante o GP da Espanha, passou praticamente despercebido.

Ao lado de Max Verstappen – que foi forçado a utilizar um novo motor após a quebra que sofreu na largada de Mônaco –, os dois pilotos da Audi, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, receberam um novo motor de combustão interna e turbocompressor.

O Motorsport.com apurou posteriormente que as unidades introduzidas pela Audi em Montmeló apresentavam uma série de modificações, embora não fossem significativas, voltadas principalmente para melhorar a dirigibilidade.

Este é o primeiro caso conhecido de uma atualização da unidade de potência introduzida aproveitando as oportunidades previstas nos regulamentos ADUO.

A rapidez da resposta da Audi após a comunicação da FIA em Mônaco pegou muitos observadores de surpresa e ressalta há quanto tempo o projeto já estava em andamento nos bastidores entre Ingolstadt, na Alemanha, e Hinwil, na Suíça.

Os motores revisados estavam efetivamente prontos e aguardando aprovação regulatória antes de serem entregues diretamente no paddock de Barcelona.

Apurou-se que a atualização observada em Montmeló seja apenas o primeiro passo de um programa de desenvolvimento mais amplo. A Audi ainda dispõe de atualizações adicionais para a unidade de potência e deve continuar aprimorando seu pacote ao longo do restante da temporada.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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