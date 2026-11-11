F1: Audiência da Globo com GP de São Paulo de 2026 é marcada por recordes

O fim de semana de Fórmula 1 na TV Globo registrou recordes de audiências entre paulistas e cariocas. Na tarde de sábado (7), quando foi transmitido o treino de classificação para o GP de São Paulo, as duas praças marcaram 9 pontos.

Além disso, na cidade que recebeu a corrida, foi a maior audiência de um treino em exatos nove anos. Já no Rio de Janeiro foi o melhor desempenho desde novembro de 2018.

No domingo (8), dia da corrida, a média de audiência foi ainda maior nas duas cidades. Em São Paulo, foram 13 pontos e 25% de participação, um crescimento de 63% na média de audiência da faixa (14h03 às 15h40) em relação aos quatro domingos anteriores.

Também foi o recorde da categoria na praça paulistana desde o GP realizado no Brasil em novembro de 2019.

Entre os cariocas, foram 10 pontos e 22% de participação, também com o melhor desempenho desde a corrida de 2019, igualmente disputada em Interlagos.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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