Durante o fim de semana de Miami, surgiu a informação de que a FIA, órgão regulador da Fórmula 1, está considerando aumentar o limite de velocidade nos boxes em algumas etapas da temporada, para dar às equipes mais opções estratégicas e tentar tornar as corridas mais animadas.

A F1 há muito tempo procura soluções para animar os GPs que oferecem pouca ação, não só por causa do layout das pistas, mas também porque as equipes geralmente optam pelo pit stop único, que, além disso, é feito em uma janela bem definida para cobrir seus rivais taticamente.

O pit stop único é, na verdade, considerado pelas equipes como a opção mais segura e que oferece menos riscos, especialmente nos dias em que seria difícil recuperar o tempo perdido com uma parada adicional e/ou ultrapassagem. Além disso, os pneus atingiram um nível tal que, muitas vezes, conseguem completar a corrida inteira com apenas um pit stop, sem maiores problemas.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, nos boxes Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

É por isso que a Pirelli começou a trazer compostos mais macios para alguns GPs, como Arábia Saudita e Miami, na esperança de oferecer mais opções em um nível tático. Na realidade, até mesmo a fabricante italiana de pneus está ciente de que as equipes ainda tendem a favorecer a parada única, mas o objetivo é tentar fazer com que as duas paradas nos boxes sejam uma opção viável e não sejam descartadas de imediato.

"É uma história sem fim. Tentamos colocar as equipes em apuros e elas encontram uma solução. Se a melhor estratégia for gerenciar o pneu para fazer uma parada, elas o fazem, ou ajustam o carro para ser mais suave com os pneus. Mudamos para compostos mais macios e eles mudam a abordagem", explicou Mario Isola, diretor de automobilismo da Pirelli.

Uma das opções atualmente em estudo é reintroduzir a alternância acentuada entre compostos de pneus, como foi feito alguns anos atrás, criando uma diferença mais marcante entre dois tipos de compostos para incentivar estratégias variadas. Na prática, isso criaria um delta (diferença de desempenho) maior entre os pneus, adicionando um pouco mais de emoção e abrindo espaço para mais possibilidades estratégicas durante a corrida.

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Mas isso seria suficiente para animar um GP? Muito dependerá do delta entre os dois compostos. Mesmo durante esta temporada, houve corridas em que a diferença de desempenho entre dois compostos era tão próxima que todas as equipes optaram pela mesma tática, definindo-a já na sexta-feira.

Se levar compostos de pneus mais macios tem como objetivo principal tornar o gerenciamento dos pneus ainda mais crucial — evitando que as equipes possam forçar sem qualquer preocupação —, aumentar a velocidade permitida no pit lane poderia reduzir o tempo perdido durante a parada e, consequentemente, tornar a opção de duas paradas muito mais atraente.

A FIA já deixou claro que não tem intenção de aumentar o limite de velocidade nos boxes para 100km/h nas corridas em que o limite atual é de 80 km/h por motivos de segurança. Essa escolha, portanto, exclui muitos GPs em que um aumento no limite poderia ter feito uma diferença real, como em Ímola, uma pista com um dos boxes mais longos do campeonato.

Na verdade, a Federação está concentrando sua atenção apenas nos locais onde o limite de 60km/h não pode ser ultrapassado, como Melbourne, Mônaco, Zandvoort e Singapura. Em Mônaco, o limite não pode ser aumentado, enquanto Melbourne planeja uma reforma nos boxes até 2028.

La pit lane di Singapore Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

Em Singapura, por outro lado, seria necessário algum trabalho para chegar a 80km/h. Estima-se que um aumento no limite poderia economizar até cinco segundos, com um impacto real na corrida. Duas paradas se tornariam uma opção interessante quando fosse criado um delta de desempenho entre os pneus tão grande que as ultrapassagens seriam mais fáceis, mesmo em um circuito onde é difícil ultrapassar.

Se a diferença entre as estratégias fosse reduzida, seria possível ver as equipes optando por estratégias mais conservadoras ou agressivas, dependendo da situação. "Isso pode ter um impacto. Quando as estratégias de uma e duas paradas estão tão próximas em termos de tempo total, dois ou três segundos podem levar as equipes a optarem por uma tática alternativa. Isso também depende dos pneus escolhidos, é claro", explica Isola.

Para Zandvoort, entretanto, o discurso seria diferente. A pista holandesa tem um dos menores comprimentos de pit lane do campeonato, tanto que, mesmo agora, apesar de o limite ter sido estabelecido em 60km/h, ela tem uma das menores perdas de box do mundo, em torno de 21 segundos.

Um eventual aumento para 80 km/h pode não ter um impacto tão significativo na corrida: de acordo com as estimativas da Pirelli, a melhoria seria limitada a dois ou três segundos, não tão grande quanto seria em Singapura. O fato de ter que recuperar "apenas" 18/19 segundos pode, no entanto, dar às equipes um incentivo para tentar algo diferente, especialmente se elas não se encontrarem no tráfego. Não é por acaso que a Pirelli está pensando em considerar uma mudança de composto justamente para a etapa de Zandvoort, para animar o GP.

PIASTRI BATE NORRIS e lidera dia em Ímola! BORTOLETO À FRENTE DE HULK, Gasly 3º, Max 5º, Lewis 11º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!