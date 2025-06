Com Lance Stroll temporariamente afastado para tratar uma lesão de 2023 em seu punho, a indefinição sobre sua participação no GP do Canadá de Fórmula 1 segue. E, em meio aos rumores que surgem sobre sua presença ou a identidade de seu substituto, uma prévia divulgada pela Cadillac sobre as 24h de Le Mans chamou a atenção nas redes sociais nesta terça (03), devido à ausência de Felipe Drugovich.

Stroll acabou desistindo de sua participação no GP da Espanha do último domingo (01) por causa de dores que sente no punho, remetendo à lesão que sofreu no início de 2023. Segundo a Aston Martin, Stroll deve passar por uma cirurgia para tratar a área, e evitou dar um prazo para o retorno do piloto.

A questão do substituto de Stroll para a etapa de Montreal dominou as conversas do paddock em Barcelona na manhã do domingo. A Aston Martin possui três pilotos reservas oficiais, sendo que um deles, Jak Crawford, não pode disputar o GP por não ter os pontos necessários na superlicença. Nisso, restam Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne, com ambos com contratos para disputar as 24h de Le Mans, que acontece no mesmo fim de semana do GP do Canadá.

Enquanto o belga tem contrato com a Peugeot para a disputa da temporada completa do WEC, Drugovich fechou um acordo com a Cadillac para disputar apenas a prova francesa. Porém, em entrevista à Band no domingo, o brasileiro confirmou que sua prioridade está com a F1.

No release, divulgado pela Cadillac nesta terça-feira (03), a marca americana fala sobre o início das atividades da edição 2025 das 24h de Le Mans. Enquanto a prova, uma das mais importantes do automobilismo mundial, será realizada nos dias 14 e 15 de junho, as sessões oficiais começam já nesta sexta-feira (06) com o escrutínio e desfile dos pilotos, enquanto o primeiro treino livre será realizado no próximo domingo (08).

O que chamou a atenção é o fato de o release contar com aspas de todos os pilotos que defenderão a Cadillac nas 24h de Le Mans 2025, exceto o brasileiro. Drugovich é brevemente citado quando a Cadillac explica que seu carro disputa a temporada completa da IMSA.

A marca americana terá quatro carros no grid deste ano, com três pilotos em cada. Dois deles competem integralmente no WEC, em parceria com a alemã Jota. O #12 terá Alex Lynn, Norman Nato e Will Stevens, enquanto o #38 contará com o campeão de F1 Jenson Button ao lado de Earl Jones e Sébastien Bourdais. Os outros dois carros disputam a temporada da IMSA. O #101 da Wayne Taylor Racing tem um trio formado por Filipe Albuquerque, Jordan Taylor e Ricky Taylor.

Já o #311 da Action Express terá, em tese, Drugovich ao lado de Fréderik Vesti e Jack Aitken. Este é o mesmo carro com o qual o brasileiro disputou as 24h de Daytona, no início do ano, ao lado do dinamarquês e do britânico.

No release, Aitken e Vesti focam nas expectativas para os primeiros dias de treinos e para a edição 2025 das 24h de Le Mans.

"Os testes são muito limitados em Le Mans, com o fato de ser um circuito de rua em vez de um permanente, então todas as voltas contam, mesmo que a pista esteja bem suja", disse Aitken. "Será muito cedo na semana, e a pista evoluirá muito ao longo dos dias, então vamos começar com tudo, com sorte tendo um início forte, evoluindo o carro desde o começo. As voltas aqui são preciosas, e precisamos construir o máximo de confiança antes da classificação na noite de quarta".

"Em primeiro lugar, o dia de teste é muito importante", comentou Vesti. "É um dia onde o piloto começa a encontrar o ritmo necessário para a corrida. Obviamente, a pista estará bem suja. Será sobre ter tempo de pista e achar o ajuste inicial do carro. Para mim, que corri aqui ano passado de LMP2, que já é um carro rápido, a Cadillac será um passo adiante, e terei que aprender sobre isso. Mas acho que as três corridas que já fiz com a Cadillac foram ótimas preparações para Le Mans".

Procurado pelo Motorsport.com, uma fonte próxima a Drugovich negou que a ausência do piloto do release da Cadillac seja representativo de uma decisão tomada pelo brasileiro, seja de focar na F1 ou de manter o compromisso com as 24h de Le Mans.

Segundo apurado pelo Motorsport.com nesta semana, a Aston Martin ainda acredita que Stroll terá condições de disputar o GP do Canadá da próxima semana, buscando uma recuperação a tempo do início das atividades de sua prova em casa.

Esta pode ser a segunda participação de Drugovich nas 24h de Le Mans, tendo corrido a edição de 2024 também com a Cadillac em um trio com o brasileiro Pipo Derani e Aitken. Em uma prova complicada, o #311 terminou em 29º na classificação geral, sendo 15º entre os hipercarros.

