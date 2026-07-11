George Russell considerou que a diferença de 25 pontos para Kimi Antonelli na classificação de pilotos da Fórmula 1 após Silverstone “provavelmente está correta” com base no desempenho, mas não tinha certeza se o 'azar' se distribuiu de maneira igualitária.

Antonelli sofreu com uma quebra da calota nas últimas voltas da corrida de Silverstone, enquanto estava em segundo lugar e se aproximava do eventual vencedor, Charles Leclerc.

Depois de fazer duas paradas nos boxes para corrigir o problema, Antonelli voltou à pista em 10º, mas recebeu uma penalidade de cinco segundos por várias violações dos limites da pista enquanto lutava contra o problema de dirigibilidade causado pela quebra.

A penalidade, somada ao fim da corrida sob safety car, fez com que Antonelli terminasse fora da zona de pontuação, enquanto Russell se beneficiou ao se recuperar de um furo de pneu sofrido no início da corrida para terminar em segundo e reduzir em 18 pontos a vantagem do italiano na liderança do campeonato.

Logo após a corrida, Russell foi questionado se o 'azar' entre os dois pilotos da Mercedes havia se equilibrado: “Não sei ao certo se a sorte se equilibrou ou não. No entanto, com base no meu desempenho e no desempenho dele ao longo dessas nove corridas, acho que uma diferença de 25 pontos a favor dele provavelmente está correta".

Russell considerou que a diferença atual que enfrenta em relação a Antonelli é “justa”, já que reconheceu que seu companheiro de equipe da Mercedes teve um início de temporada mais forte.

“Ele tem feito um trabalho melhor do que eu neste ano até agora, então merece estar à minha frente”, disse Russell. “Se devem ser 25 pontos, se devem ser 10 pontos, se devem ser 35 pontos, isso é um debate, mas nessa faixa [está correto]".

“Obviamente, perdi 15 pontos também em Mônaco com a penalidade de drive-through. Acho que estar entre 10 e 30 pontos atrás provavelmente é justo".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

O 'azar' está equilibrado entre Russell e Antonelli?

Embora cada incidente de azar deva ser analisado isoladamente, mapear o número de momentos de infortúnio e a magnitude do impacto dá uma indicação geral se a situação está realmente equilibrada entre Russell e Antonelli.

O problema na unidade de potência de Russell durante a classificação do GP da China não foi incluído, já que ele ainda conseguiu se classificar na primeira fila ao lado de Antonelli, enquanto o ritmo de corrida superior do italiano lhe garantiu a vitória na prova.

GP do Japão

O primeiro, e mais óbvio, caso de puro azar foi o momento em que o safety car entrou em pista durante o GP do Japão, quando Oliver Bearman sofreu um acidente — o que ocorreu poucos segundos depois de Russell sair dos boxes após sua parada.

Isso deu a Antonelli e a outros pilotos a oportunidade de fazer uma parada 'grátis' nos boxes, o que permitiu ao jovem de 19 anos conquistar a vitória com facilidade. Russell ficou preso no vácuo dos carros à sua frente, resultando no quarto lugar e em uma diferença de 13 pontos a favor de Antonelli.

GP do Canadá

Russell vinha levando vantagem sobre um Antonelli agressivo em Montreal, vencendo a corrida sprint e conquistando a pole position para o GP. O piloto britânico sofreu uma falha elétrica enquanto liderava e se defendia de seu companheiro de equipe da Mercedes na prova de domingo, o que rendeu a Antonelli um ganho substancial de 25 pontos.

GP de Mônaco

É aqui que as coisas ficam complicadas. Se considerarmos apenas o azar de Russell, é justo dizer que ele recebeu injustamente uma penalidade inicial de cinco segundos por excesso de velocidade no pitlane. Em seguida, a Mercedes não cumpriu a penalidade durante seu pit stop sob o safety car, então a penalidade foi agravada para um drive-through, que ele cumpriu durante a corrida e o tirou da zona de pontuação.

No entanto, as penalidades injustas por excesso de velocidade no pitlane também se aplicam a Lewis Hamilton, Pierre Gasly e Isack Hadjar, que estavam todos correndo à frente ou ao lado dele antes do caos se desenrolar.

George Russell, Mercedes Foto: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Portanto, a perda de pontos foi de 25 para Antonelli em Mônaco, mas poderia ter sido menor – 10 pontos se Russell tivesse terminado em terceiro em Mônaco, o que ele estava a caminho de conseguir –, mas, neste caso, interpretamos a falha por excesso de velocidade no pitlane e o próprio erro da Mercedes como puro azar para Russell e não como erro do piloto; portanto, a diferença de 25 pontos permanece.

GP de Barcelona

Passando para o azar de Antonelli, que sofreu uma quebra mecânica em Barcelona, o que lhe custou o segundo lugar momentos depois de ultrapassar Russell. Portanto, Russell herdou o segundo lugar e, com isso, uma reviravolta de 18 pontos a seu favor.

GP da Grã-Bretanha

Russell foi o primeiro a ser atingido pelo azar devido a um pequeno furo do pneu que o forçou a entrar nos boxes e cair na classificação, recuperando-se inicialmente para o quinto lugar. Naquele momento, o azar ainda maior de Antonelli aconteceu enquanto ele estava em segundo, quando sua calota quebrou; a série de eventos infelizes o tirou da zona de pontuação.

Russell subiu para o segundo lugar, ganhando um pouco mais de sorte quando Hamilton fez uma parada nos boxes para trocar por pneus macios, já que a Ferrari antecipava uma relargada no final da corrida que nunca aconteceu, o que entregou o segundo lugar a Russell e resultou em um ganho de 18 pontos para o piloto britânico.

O resultado

Corrida Variação de pontos Ganho total de pontos de Antonelli sobre Russell GP do Japão Antonelli ganha 13 pontos 13 GP do Canadá Antonelli ganha 25 pontos 38 GP de Mônaco Antonelli soma 25 pontos 63 GP de Barcelona Russell conquista 18 pontos 45 GP da Grã-Bretanha Russell conquista 18 pontos 27

Portanto, nessa situação extrema em que todos esses cenários são considerados, mas nada mais muda, a sorte de Antonelli (ou talvez a ausência de azar) coloca ele com 27 pontos de vantagem sobre Russell. Considerando o déficit de 25 pontos entre os dois após nove GPs e quatro sprints, a classificação poderia colocar Russell à frente por dois pontos nesse cenário.

No entanto, campeonatos mundiais de F1 não são conquistados com cenários do tipo “e se” e hipóteses. Tanto Antonelli quanto Russell passarão por mais incidentes fora de seu controle, e é por isso que Russell não está se preocupando com esses pontos perdidos. O importante é controlar o que é controlável para ter a melhor chance de diminuir a diferença real de 25 pontos para Antonelli, e não se preocupar com cenários do tipo “e se”.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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