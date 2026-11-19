Desde que o GP de Las Vegas retornou ao calendário da Fórmula 1 em 2023, a McLaren ainda não conseguiu ter sequer um fim de semana limpo na cidade. Em 2025, quando a situação parecia prestes a mudar, o período da madrugada provou que a Capital Mundial do Jogo ainda seria o calcanhar de Aquiles do time de Woking.

O histórico de problemas da McLaren em Vegas não se limita a apenas um dos pilotos, apesar de Lando Norris chamar mais atenção por ter destaque em cada uma das três edições. Oscar Piastri também teve a sua cota de resultados negativos.

2023 - Acidente forte de Norris

O fim de semana começou difícil já na sexta-feira, quando a McLaren não conseguiu encaixar os pneus na janela correta de funcionamento. Ambos os carros tiveram problemas com as baixas temperaturas e isso se provou um grande desafio, uma vez que os dois pilotos foram eliminados no Q1.

Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

Piastri largou em 19º e Norris em 16º para uma corrida que foi marcada por dois incidentes. O britânico bateu forte ainda na quarta volta da corrida, quando perdeu a traseira do carro, derrapou e bateu nas barreiras.

Mais para frente durante a prova, Piastri teve um toque com Lewis Hamilton e sofreu um furo no pneu que o obrigou a fazer mais uma troca não planejada. Naquele momento, o australiano era o quarto colocado, mas caiu para 11º e terminou apenas em 10º.

2024 - Fim da briga pelo título

Em 2024, Norris tinha chances mínimas de brigar com Max Verstappen pelo título, mas o GP de Las Vegas foi decisivo e, mais uma vez, as baixas temperaturas foram a grande 'maldição' para a McLaren.

A classificação foi um pouco mais positiva para a equipe: os dois pilotos conseguiram passar para o Q3, mas os dois carros precisaram de um jogo extra de pneus macios no Q1, o que os deixou sem chances de brigar por posições além do P6 e P8.

Na corrida, o desgaste excessivo colocou a disputa em xeque. Norris terminou na sexta posição, enquanto Piastri conseguiu fazer apenas uma ultrapassagem para terminar em sétimo.

Esse resultado fora do pódio e diretamente atrás de Max Verstappen acabou com a disputa pelo título de pilotos e coroou o holandês como tetracampeão em 2024.

Além disso, colocou em risco pontos na tabela de construtores, já que a então dupla da Ferrari - Charles Leclerc e Carlos Sainz - terminaram em quarto e terceiro, respectivamente.

Foto de: Red Bull Content Pool

2025 - Desclassificação dupla

O fim de semana começou bastante difícil para a equipe: uma bandeira amarela atrapalhou a volta rápida de Piastri no TL2, a McLaren não conseguiu coletar dados o suficiente na noite de quinta-feira e Norris teve problemas graves no TL3.

A classificação, no entanto, surpreendeu: Lando havia dito anteriormente que podia imaginar a McLaren cravando a pole e isso se confirmou. O britânico, que havia voltado a liderar o campeonato àquela altura, se posicionou à frente de Verstappen.

A largada foi mais complicada: Norris errou a freada e caiu para terceiro, Piastri teve um contato com Liam Lawson e caiu de quinto para sétimo. Ao longo da corrida, os dois pilotos foram avisados para tomarem cuidado com o assoalho do carro e era possível observar muitas faíscas saindo da parte de baixo do monoposto ao longo de toda a prova.

Norris terminou no pódio, mas o clima era pesado. O piloto mal comemorou a conquista com a equipe, parecia muito preocupado com a mensagem que recebeu no rádio referente à altura do assoalho.

Lando Norris, McLaren Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Menos de uma hora depois do fim da etapa, Jo Bauer enviou um documento aos comissários da FIA pedindo análises na altura do assoalho de ambos os carros da McLaren. O resultado? Uma desclassificação dupla que se tornou um golpe forte na disputa pelo título.

Os dois pilotos terminaram a etapa sem pontos somados, o que permitiu Verstappen se aproximar e igualar a posição a Piastri - 366 pontos para cada - enquanto Norris manteve apenas 24 de vantagem à frente.

Maldição?

Bem, brincadeiras à parte, uma coisa é fato: Las Vegas não é uma das pistas favoritas da McLaren no extenso calendário da F1. Nas últimas três edições, a equipe somou apenas 17 pontos - a maioria conquistada em 2024.

Por se tratar de um circuito de rua muito frio, é esperado que os pilotos enfrentem dificuldades diferentes das outras etapas da temporada, assim como as equipes precisam se preparar ainda mais, mas é curioso que a situação da McLaren em Vegas seja tão dramática.

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