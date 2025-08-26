F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton
Brasileiro foi piloto da Scuderia por cinco anos no início dos anos 2000
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Rubens Barrichello esteve na Fórmula 1 por 19 anos, sendo cinco deles na Ferrari. O brasileiro conquistou a primeira vitória da carreira na categoria com a Scuderia, mas também passou por alguns momentos complicados, tendo tico Michael Schumacher como companheiro de equipe no auge da carreira do alemão. Nesta terça-feira, o brasileiro, comentou a fase difícil vivida por Lewis Hamilton com a equipe de Maranello.
“Correr na Ferrari não é um caso fácil porque ele mexe muito com a mente, tem uma pressão externa muito grande", relembrou Barrichello em entrevista ao GE, para o programa Na Ponta dos Dedos. "É a Scuderia que mais tem pressão externa do mundo inteiro, então isso dá pra ver desde já".
Até agora, Hamilton teve como melhor resultado um terceiro lugar na sprint da China e tem enfrentado problemas de adaptação com o time italiano. Aos 40 anos, há quem diga que a idade seja um dos fatores que tem contribuído para as dificuldades do britânico mas, segundo Barrichello, que venceu o Campeonato Brasileiro de NASCAR Brasil no último fim de semana aos 53 anos, ela provavelmente não é a culpada.
"Não, até porque você vê o Hamilton trabalhando bastante a parte física e deve trabalhar também a parte mental, [de maneira] muito forte", disse. "Hoje, a disponibilidade que se tem para o melhor entendimento daquilo que pode acontecer é muito grande, então talvez até tenha muita informação. Mas só conversando com o Hamilton pra eu poder te afirmar qual é o 'problema maior'".
