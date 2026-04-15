F1: 'Barrichello já tinha aceitado deixar Schumacher passar', revela Todt sobre polêmico GP da Áustria de 2002

"Hoje não, hoje não, hoje sim... hoje sim?". A indignação na voz do narrador Cléber Machado materializou o sentimento de milhares de brasileiros quando Rubens Barrichello deixou Michael Schumacher ultrapassá-lo na última volta do GP da Áustria de 2002 de Fórmula 1, seguindo ordens da Ferrari. 24 anos depois, Jean Todt compartilhou alguns detalhes sobre o momento.

Em entrevista ao podcast High Performance, o então chefe de equipe da Ferrari explicou que "para a disciplina da equipe, em determinado momento da temporada, demos prioridade ao piloto". Segundo Todt, a manobra fora combinada com antecedência, contando inclusive com a concordância do piloto brasileiro.

"Naquela corrida, concordamos que, se Rubens estivesse à frente de Michael antes do último pit stop, teria que deixá-lo passar. Certo ou errado, isso já tinha sido combinado e aceito. Em retrospecto, provavelmente poderia ter sido uma má decisão, mas naquela época talvez não tivesse sido. E, de qualquer forma, era uma decisão aceita, todos sabiam disso", lembrou o francês.

Barrichello havia largado na pole, com Schumacher tendo ultrapassado o irmão, Ralf, na largada. A dupla da Ferrari liderou toda a prova e, a oito voltas para o fim, veio a ordem para deixar o heptacampeão passar. O brasileiro deixou nos últimos metros da última volta.

"Rubens não queria respeitar o que havia sido decidido, o que causou um grande constrangimento. Tenho que dizer que ele não gerenciou bem, colocou o time em uma situação muito controversa. Foi muito constrangedor e Michael também ficou muito envergonhado", acrescentou Todt.

"Normalmente eu não falava pelo rádio, havia engenheiros e Ross Brawn. Naquela ocasião, tive que fazer isso e lembrá-lo do que havia sido combinado. Era parte do meu trabalho, ser líder de uma equipe também significa ser bombeiro. Se houver um incêndio, você deve apagá-lo. Você não deixa o fogo continuar queimando. Eles nos atacaram, sim, mas era só fumaça. É melhor ser atacado por um bando do que por uma aposentadoria", finalizou o ex-chefe da Ferrari.

Barrichello ve Schumacher podyumda Foto de: Motorsport.com Turkey

Em entrevista a revista Playboy em 2012, uma década após o episódio, Barrichello disse que "foram oito voltas de guerra. É muito raro eu perder a calma, mas, naquele rádio, saiu gritaria. Fui até o final, até a última curva, falando que não ia deixar ele passar. Até que eles falaram algo relacionado a alguma coisa mais ampla. Não era contrato. Era uma situação que deixou no ar".

No pódio, Schumacher tentou 'remediar' a situação, descendo do primeiro lugar do pódio, para que Barrichello subisse à posição mais alta. Ainda assim, a Ferrari foi muito vaiada e precisou pagar um milhão de dólares em multa meses depois por quebrar o protocolo na cerimônia do pódio.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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