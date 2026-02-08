F1: Bastidores da Ferrari "entusiasmam" Leclerc para 2026

Charles Leclerc é conhecido por ter uma fé quase inabalável sobre a Ferrari conseguir se recuperar de uma sequência de temporadas complicadas na Fórmula 1. Desta vez, foi o trabalho por 'debaixo dos panos' que convenceu o monegasco de que 2026 pode ser diferente.

A F1 passa pela maior mudança de regulamentos da história da categoria neste ano. O desafio não foi apenas das equipes de engenharia, mas os pilotos também tiveram uma camada extra de preparação para conseguir se adaptar ao novo carro.

A Ferrari já admitiu que 'largou mão' de 2025 ainda em abril para focar completamente no SF-26 e tentar sair na frente das rivais. Essa foi uma decisão complicada, porque comprometeu muito as corridas de Leclerc e Lewis Hamilton no último ano, mas pode ser um trunfo agora.

"Com todo o trabalho que tem acontecido nos bastidores, eu estava realmente ansioso para finalmente experimentar na prática e ver como seria. Então, sim, foi muito emocionante", disse o monegasco depois das primeiras voltas em Barcelona.

"Desde que cheguei à F1, tive apenas uma grande mudança técnica de 2021 para 2022, mas isso é completamente diferente. Temos que reaprender a maioria dos programas. Precisamos entender o sistema muito melhor para tirar o máximo proveito dele".

"Portanto, há muitas, muitas implicações também para o piloto — a maneira como pilotamos, a maneira como gerenciamos a corrida — e isso torna tudo um grande desafio, mas é algo que me entusiasma".

Vale lembrar que a Ferrari andou bastante nos três dias reservados a portas fechadas no traçado de Barcelona. Hamilton, inclusive, foi o mais rápido - apesar dos tempos ainda não serem totalmente representativos e nem oficiais.

