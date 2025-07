Todos nós já passamos por isso. Mesmo quando você tem um bom relacionamento com o chefe, chega um ponto de conflito em que você acha que sabe mais, quando a exuberância juvenil supera a experiência e o conhecimento que ele possui. Agora imagine essa situação se desenrolando a uma velocidade superior a 320 km/h, enquanto você está no primeiro ano de trabalho, e o chefe em questão é o bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso.

Essa foi a situação em que Gabriel Bortoleto se encontrou durante o GP da Áustria de domingo, quando o novato brasileiro tentou ultrapassar Alonso, de 43 anos, pelo sétimo lugar.

A "gerência A14" de Alonso contratou Bortoleto e ela claramente conhece o talento precoce, já que o jovem de 20 anos conseguiu uma vaga na F1 na Sauber depois de ganhar os títulos da F3 e F2 em temporadas consecutivas.

Com Alonso agora nos anos finais de uma carreira que o levou a ganhar 32 GPs e dois títulos mundiais, a dupla não tem brigado muito na pista desde que Bortoleto - que nem era nascido quando Alonso estreou na Minardi, em 2001 - entrou em cena.

Nico Hulkenberg, Sauber, Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Quase houve um encontro na Arábia Saudita, algo que Bortoleto admitiu ser culpa sua, mas com desempenhos cada vez melhores e fortes atualizações no pacote da Sauber, ele conseguiu conquistar os primeiros pontos na F1 na Áustria - mesmo que o 'mestre' Alonso tenha mantido o aprendiz à distância.

"Foi divertido, sim. Especialmente porque ele correu muito duro e eu me diverti muito. Por sorte não batemos, porque eu provavelmente não teria como voltar para casa", brincou o brasileiro, já que ele costuma ir e voltar das corridas no avião de Alonso. "No entanto, isso é apenas o começo: para mim, significa continuar insistindo, continuar melhorando e buscar resultados ainda maiores".

O próprio Alonso teve que usar toda a astúcia que aprendeu ao longo dos anos para manter Bortoleto à distância, inclusive tentando uma ultrapassagem sobre o líder da corrida, Lando Norris, nos estágios finais, depois de ter sido ultrapassado pela McLaren.

"Quero dizer, eu não queria passar Lando, mas não podia ficar atrás dele, porque Gabi me passaria, então tive que, sabe, tentar movimentos diferentes para confundir um pouco Gabi sobre o que eu estava fazendo e funcionou bem", explicou Alonso.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"Foi muito especial, acho que ele tem se destacado este ano. Este fim de semana, especialmente, foi incrível, mas, por um motivo ou outro, [Nico] Hulkenberg sempre marcou os pontos aos domingos, então isso, talvez, não tenha sido justo na cabeça de Gabriel às vezes. Então é bom que ele tenha desbloqueado isso agora e, com sorte, o primeiro de muitos pontos na Fórmula 1", falou o bicampeão.

O progresso geral da Sauber pode ser marcado pelo fato de terem terminado com os dois carros na zona de pontuação, com Hulkenberg chegando em nono lugar, terminando entre os 10 primeiros pela terceira corrida consecutiva.

É muito diferente da temporada passada, quando o time suíço teve que esperar até a penúltima corrida do ano para marcar os únicos pontos. Tanto Hulkenberg quando Bortoleto são novos na equipe e o alemão não ficou surpreso ao ver as melhorias do companheiro de equipe, que também alcançou o Q3 pela primeira vez na Áustria, classificando-se em oitavo.

Perguntado se estava feliz por Bortoleto, Hulkenberg respondeu: "Sim, muito feliz. Você sabe, ele estava chegando, estava muito claro. Eu vejo como ele trabalha, como ele pilota e sei que ele é muito bom. Eu podia ver isso de longe, há muito tempo. Estou muito feliz por ele e por toda a equipe. Foi um dia muito feliz e positivo e tentaremos manter esse ritmo".

