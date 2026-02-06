Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Geral
Geral
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título

Endurance
Endurance
Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título

Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

STJ nega habeas corpus e ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente segue preso

Geral
Geral
STJ nega habeas corpus e ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente segue preso

Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1
Fórmula 1

F1 - Bateria, pneus e mais: como a classificação será influenciada pelas mudanças de 2026

Novo regulamento não afetará apenas a construção dos carros e unidades de potência, na pista os reflexos da alteração também serão perceptíveis

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Add as a preferred source
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Audi

O shakedown em Barcelona, promovido pela Fórmula 1, deu para os pilotos, além do primeiro contato com o novo carro, a oportunidade de ver e entender algumas mudanças proporcionadas pelo regulamento que entra em vigor neste ano. Um dos grandes destaques, definitivamente, será a classificação. 

Leia também:

Por conta do novo 'formato' da unidade de potência, conservar bateria será extremamente necessário. Os pilotos terão que adotar uma abordagem diferente, indo contra o que era feito na temporada passada, por exemplo, em que era possível ir até o limite para alcançar o menor tempo possível e ficar com a pole. 

Lift and coast é realidade

O que é consenso entre os pilotos é que será necessário fazer lift and coast (uma técnica para economizar combustível e energia onde o piloto tira o pé do acelerador antes do ponto normal de frenagem, dessa forma o carro segue “embalado”, sem acelerar e ainda sem frear, por alguns metros e depois disso, o piloto freia normalmente para fazer a curva) durante o quali. 

"Nas voltas de classificação, é preciso fazer lift and coast, ou seja, soltar o acelerador antes de chegar na zona de frenagem para recarregar melhor a bateria. Essa é a forma mais rápida de pilotar. É muito diferente de tudo que aprendemos quando éramos mais jovens no kart", iniciou Esteban Ocon, da Haas. 

"Honestamente, no simulador, precisei de uma volta para aprender. Na verdade, agora o que é estranho é não fazer isso. Já pilotamos muito fazendo lift and coast [na carreira] e estamos totalmente acostumados com esse estilo de pilotagem".

Foto de: circuitpics.de

"Em volta de classificação, tirar o pé não é algo que você aprende no kart. Você começa a volta já economizando bateria e isso é estranho. Mas também é divertido: mais potência, menos grip, mais controle do carro. Curvas que eram flat agora exigem freio. Isso pode gerar mais disputas e estratégias diferentes", destacou o atual campeão Lando Norris. 

"É um pouco mais artificial, porque obviamente na qualificação você só pensa em ir o mais rápido possível", apontou Kimi Antonelli. "É algo que teremos que aprender, especialmente porque a bateria também é muito sensível ao estilo de condução."  

'Tirar o pé' será necessário na classificação devido à parte elétrica da unidade de potência. Se o piloto tentar forçar o máximo, a probabilidade dele chegar ao fim da volta sem bateria e ser prejudicado é muito grande, por isso, a necessidade de administrar a energia disponível. 

Voltas lentas também devem mudar

Outro ponto crucial será a recuperação de energia. Dificilmente será possível tentar uma volta rápida após uma única volta lenta, dependendo do circuito. Em pistas como Bahrein e Montreal, por exemplo, a recuperação deve acontecer de forma mais rápida, por outro lado em Jeddah e Silverstone a regeneração da bateria deve acontecer de maneira mais lenta. 

Na prática, uma volta lenta pode gerar recuperação parcial, o que pode ser insuficiente para outra tentativa de marcar um bom tempo. Duas voltas lentas deve se tornar o padrão ideal para a bateria retornar ao nível ideal ao mesmo tempo em que se coloca os pneus na janela correta. 

“Acho que o elemento mais importante estará na unidade de potência e, obviamente, na bateria”, reiterou Antonelli. “Acho que é por isso que, para a equipe, especialmente com a HPP [Mercedes AMG High Performance Powertrains], será muito importante maximizar o software e sua implementação em cada pista, porque isso pode fazer toda a diferença.”

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Por que Norris prevê que regras de 2026 “criarão mais caos”
Próximo artigo F1: Fabricantes pressionam FIA e Mercedes por mudanças na medição de taxa de compressão em nova reunião

Principais comentários

Mais de
Isa Fernandes

F1 - Pilotos da McLaren pontuam mudanças do carro de 2026 e alertam: "Vai ser mais fácil errar"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Pilotos da McLaren pontuam mudanças do carro de 2026 e alertam: "Vai ser mais fácil errar"

F1: Desmembrando o 'truque' da taxa de compressão do motor Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Desmembrando o 'truque' da taxa de compressão do motor Mercedes

F1: Onde ficam as fábricas das equipes e dos motores em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Onde ficam as fábricas das equipes e dos motores em 2026

Últimas notícias

Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Geral
Misc Geral
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1