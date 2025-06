O chefe da McLaren na Fórmula 1, Andrea Stella, revelou que a equipe poderá ter algumas "conversas difíceis" após a colisão entre os companheiros de equipe Lando Norris e Oscar Piastri no GP do Canadá, mas prometeu que ambos continuarão livres para se enfrentarem na pista.

O contato entre Piastri e Norris pareceu deixar pouco espaço para interpretação. Depois de uma 'luta' arrepiante na chicane final do traçado, foi o britânico quem teve toda culpa por bater na traseira do companheiro ao longo da reta de chegada enquanto disputavam a quarta posição no grid.

Ao fazer isso, Lando Norris cometeu um pecado capital - nunca bater em seu companheiro de equipe. O 'lado positivo' é que o britânico acabou apenas com sua própria corrida, com o australiano escapando dos danos e fechando o GP em quarto lugar. Ainda assim, a equipe de Woking terá muito o que analisar, e Stella deu pistas sobre como reagirá.

Apoio total para Norris

Não foi surpresa ver o autocrítico Norris assumir, imediatamente, seu erro em vez de encontrar desculpas pelo que aconteceu. Claramente, não houve malícia, apenas um erro de corrida, e como Lando assumiu a culpa e pediu desculpas a Piastri e à McLaren, Andrea Stella alega que a equipe o dará "apoio total'.

"Cabe a nós, como equipe, mostrar nosso total apoio a Lando", disse Stella. "A situação seria diferente se Lando não tivesse assumido a responsabilidade e pedido desculpas. Isso é apenas o resultado de um erro de cálculo, um julgamento equivocado do ponto de vista de corrida, o que obviamente não deveria acontecer, mas ao mesmo tempo faz parte."

Andrea Stella, McLaren Foto de: James Sutton / Motorsport Images

"E nós valorizamos o fato de que Lando assumiu imediatamente a culpa na situação. Ele levantou a mão. Ele assumiu a responsabilidade pelo acidente e pediu desculpas imediatamente à equipe. Lando terá de mostrar seu caráter para superar esse tipo de episódio, se certificar de que só levará os aprendizados, só levará o que o tornará um piloto mais forte e descartar qualquer coisa que possa ser um pouco residual."

Mas haverá conversas difíceis

Isso não significa que a McLaren irá para a Áustria sem mais delongas. Assim como a equipe teve conversas após o GP da Itália do ano passado, em que Piastri fez uma ultrapassagem ousada sobre Norris na segunda chicane, ela se sentará e reforçará as "regras de papaia" em vez de torná-las mais rígidas.

O elemento-chave é a implicação de que, para ter liberdade para correr, é preciso deixar mais margem de erro do que Piastri deixou na Itália e, agora, Norris no Canadá. Erros de julgamento são apenas humanos, mas, para começar, Norris não deveria estar em uma posição em que tentasse se enfiar entre o pitwall e Piastri.

"Nos próximos dias, teremos de analisar o que é necessário para garantir que, quando formos correr, preservemos as margens necessárias", disse Stella. "Teremos conversas e as conversas podem ser até difíceis. Mas elas acontecerão quando estivermos descansados e calmos e tivermos a possibilidade de aproveitar todos os aprendizados."

"Agora que estamos no calor do momento, o mais importante é ver uma reação em que as pessoas assumam a responsabilidade por suas ações. E nós já vimos isso. Também conversei com Oscar e ele está tranquilo com a situação porque Lando pediu desculpas e sabe que um erro de julgamento nas corridas pode acontecer."

Reforçando as regras?

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, 1ª posição, Oscar Piastri, McLaren MCL38, 2ª posição, Lando Norris, McLaren MCL38, 3ª posição, em sua volta de desaceleração Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Mas Stella acrescentou que, assim como não há dúvidas sobre o compromisso da equipe com Norris, também não há chance de mudar drasticamente as regras 'papaia', com a equipe interessada em "preservar a igualdade entre nossos dois pilotos".

A McLaren tem sido elogiada por deixar seus pilotos correrem, o que ela considera uma parte essencial de seus "valores de corrida" e também essencial para manter dois "pilotos número um" satisfeitos. E, com Norris e Piastri disputando o título de pilotos entre si, a equipe está disposta a não atrapalhá-los se não for absolutamente necessário ou se não for do interesse de todos.

"Ter liberdade para correr é um valor que queremos tentar exercitar e respeitar o máximo que pudermos, em vez de, sempre que houver uma proximidade entre os dois carros, termos o controle do pitwall", explicou Stella.

"Queremos dar a Lando e Oscar oportunidades de correr e oportunidades de estar no final da temporada na posição em que merecem estar com base em seu mérito e desempenho, em vez de perceber que os pontos foram controlados mais pela equipe do que pela qualidade de sua pilotagem."

"Não se trata necessariamente de um exercício simples e direto, mas queremos tentar fazer isso da melhor forma possível, portanto, não prevejo que o episódio mudará nossa abordagem. Na verdade, ele reforçará o fato de que os princípios que temos exigem mais cautela de nossos pilotos."

"Se dissermos que não deve haver contato entre as duas McLarens, precisamos ter as margens para garantir que não haja contato, mesmo que em uma situação de DRS o carro possa ser quase um pouco sugado pelo outro carro e causar esse tipo de erro de julgamento quanto à distância."

O que acontecerá da próxima vez que Norris e Piastri se enfrentarem?

Lando Norris, McLaren Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Stella não tem a menor ilusão de que seus dois protagonistas pelo título poderão se enfrentar novamente no futuro. Com 24 GPs e seis corridas de sprint, é estatisticamente improvável que Montreal tenha sido um caso isolado.

"Hoje em dia, há tantas corridas e sprints, que há cada vez mais situações em que podemos ter esse tipo de episódio", disse ele. "As duas McLarens correndo perto uma da outra, isso acontecerá novamente. Mas será necessário um melhor julgamento em termos de distância. Tendo passado por esse tipo de situação, acho que isso nos tornará mais robustos como equipe."

Apesar de chateado com o contato, Stella disse que "viu alguma sabedoria" na forma como os dois pilotos se envolveram na chicane, o que, na opinião dele, foi um teste maior do respeito que eles têm um pelo outro e pela equipe do que o erro honesto que se seguiu.

"Na verdade, foi apenas uma questão de distância entre os dois carros, não foi um piloto querendo demonstrar alguma coisa para o outro", concluiu. "A situação perigosa estava mais próxima da última chicane, quando eles estavam lado a lado e eu vi um pouco de sabedoria ali."

NORRIS ERRA FEIO e BATE EM PIASTRI! Russell vence, MAX 2º e Kimi 3º. HULK 8º, BORTOLETO 14º | Kubica

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!