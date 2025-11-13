Gabriel Bortoleto teve uma batida assustadora no GP de São Paulo na última volta da sprint de Fórmula 1. O carro do piloto ficou destruído, com a Sauber tendo pouco menos de três horas para reconstruí-lo antes da classificação para a corrida principal - o que acabou não acontecendo e o brasileiro largou do fundo do pelotão.

No domingo, o carro #5 também bateu forte depois de um pequeno toque com Lance Stroll ainda na primeira volta, colocando fim ao seu fim de semana complicado.

Como o acidente de sábado foi o mais assustador e acabou quebrando grande parte do carro e das peças, a equipe precisou, praticamente, reconstruir tudo do zero, fazendo com que o brasileiro fosse 'catapultado' para a 'liderança' do 'campeonato de desconstrutores'.

Estima-se que o prejuízo gire em torno dos dois milhões de dólares, o que daria pouco mais de R$12,6 milhões. O Motorsport.com consultou o ex-engenheiro da F1 Rico Penteado, que informou que o valor pode estar um pouco inflado, mas, por conta dos extensos danos aos carro, o prejuízo pode ter chegado, no mínimo, a um milhão de dólares.

Yuki Tsunoda também teve um fim de semana complicado e, com os danos na asa dianteira, é o 'vice-líder' da tabela, aumentando seu prejuízo para a Red Bull para 2,9 milhões de dólares.

Lando Norris estaria na segunda colocação, por conta da batida no Canadá e Arábia Saudita. O valor gasto no carro do britânico pode chegar a 2,3 milhões de dólares, enquanto Max Verstappen é o piloto que menos causou danos ao seu carro ao longo da temporada, tendo um prejuízo de apenas 200 mil dólares, cerca de R$1,2 milhões.

O que é importante ressaltar é que essas contas são feitas sem levar em consideração que as equipes podem reutilizar algumas peças que não foram totalmente danificadas na batida, desta maneira, os valores podem ser bem menores, levando em conta o teto orçamentário.

