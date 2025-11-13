Todas as categorias

Fórmula 1 Audi F1 Team Presentation

F1: Batidas de Bortoleto em Interlagos podem ter custado R$12,6 milhões à Sauber

Brasileiro sofreu duas batidas fortes durante o fim de semana em São Paulo

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Gabriel Bortoleto teve uma batida assustadora no GP de São Paulo na última volta da sprint de Fórmula 1. O carro do piloto ficou destruído, com a Sauber tendo pouco menos de três horas para reconstruí-lo antes da classificação para a corrida principal - o que acabou não acontecendo e o brasileiro largou do fundo do pelotão.

Leia também:

No domingo, o carro #5 também bateu forte depois de um pequeno toque com Lance Stroll ainda na primeira volta, colocando fim ao seu fim de semana complicado.

Como o acidente de sábado foi o mais assustador e acabou quebrando grande parte do carro e das peças, a equipe precisou, praticamente, reconstruir tudo do zero, fazendo com que o brasileiro fosse 'catapultado' para a 'liderança' do 'campeonato de desconstrutores'.

Estima-se que o prejuízo gire em torno dos dois milhões de dólares, o que daria pouco mais de R$12,6 milhões. O Motorsport.com consultou o ex-engenheiro da F1 Rico Penteado, que informou que o valor pode estar um pouco inflado, mas, por conta dos extensos danos aos carro, o prejuízo pode ter chegado, no mínimo, a um milhão de dólares.

Yuki Tsunoda também teve um fim de semana complicado e, com os danos na asa dianteira, é o 'vice-líder' da tabela, aumentando seu prejuízo para a Red Bull para 2,9 milhões de dólares.

Lando Norris estaria na segunda colocação, por conta da batida no Canadá e Arábia Saudita. O valor gasto no carro do britânico pode chegar a 2,3 milhões de dólares, enquanto Max Verstappen é o piloto que menos causou danos ao seu carro ao longo da temporada, tendo um prejuízo de apenas 200 mil dólares, cerca de R$1,2 milhões.

O que é importante ressaltar é que essas contas são feitas sem levar em consideração que as equipes podem reutilizar algumas peças que não foram totalmente danificadas na batida, desta maneira, os valores podem ser bem menores, levando em conta o teto orçamentário.

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
