F1: Bearman 'admite' disputa com Câmara por vaga na Ferrari em 2027

Oliver Bearman e Rafael Câmara serão companheiros na Haas em 2027 e já se conhecem antes mesmo da chegada à Fórmula 1. Nesta quinta-feira (22), durante o dia de mídia para o GP dos Estados Unidos, o britânico foi questionado sobre a parceria e a possível disputa por uma vaga na Ferrari.

Os dois pilotos fazem parte da Academia da Ferrari e, inclusive, foram selecionados no mesmo dia, com o mesmo teste.

"Na verdade, é engraçado, porque nós entramos na Ferrari no mesmo dia, assinamos nossos contratos ao mesmo tempo e acho que fazemos aniversário com três ou quatro dias de diferença", contou Bearman.

O piloto ainda comentou sobre seu futuro, uma vez que não é nenhum segredo que ele visa uma vaga na equipe de Maranello com a eventual saída de Charles Leclerc ou Lewis Hamilton.

No entanto, com a chegada de Câmara, que também recebe o apoio da Ferrari, ele entra na lista de possíveis nomes para a Ferrari. Bearman sabe sobre os desafios e como a próxima temporada pode se tornar bastante decisiva para o seu futuro.

"Temos a mesma idade. Obviamente, o Rafa tem menos experiência do que eu na F1, mas acho que, para a Ferrari, também é bom observar quem ela quer colocar em seu carro no médio prazo".

"E, claro, meu objetivo é me colocar na melhor posição possível para ser o escolhido".

Renovação com a Haas

Bearman ainda não confirmou que continuará com a Haas na próxima temporada, porém, é difícil imaginar que o britânico será deixado de lado. No entanto, o piloto já deixou claro que está focando em sua temporada, em melhorar o desempenho e entregou todas as negociações nas mãos de seus empresários.

"Estou deixando essa questão com a minha gestão e, claro, com a Ferrari também", explicou Ollie.

"Da minha parte, estou comprometido com a Haas, e a duração do contrato não é algo que cabe a mim definir. Estou feliz por estar na F1, mas, pensando no médio e longo prazo, também sinto que estou pronto para lutar por pódios e brigar na frente".

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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