Após a confirmação de que Liam Lawson e Valtteri Bottas permanecerão no grid, resta apenas uma vaga formalmente em aberto para a temporada 2027 da Fórmula 1. Trata-se da vaga na Haas, atualmente ocupada por Oliver Bearman. Não há dúvidas no paddock de que o jovem britânico também estará no grid no ano que vem, mas ele considera a demora extremamente frustrante, como deixou claro em Las Vegas ao falar com a mídia, incluindo o Motorsport.com.

“Não há nada de novo a dizer", começou Bearman, no dia de mídia do GP de Las Vegas. "Para ser sincero, estou bastante decepcionado por estar aqui sem um contrato assinado para o ano que vem. Tem sido uma situação estranha, mas estamos chegando lá”.

“Tudo o que posso dizer é que é um pouco decepcionante e, obviamente, não é o ideal para a confiança de um piloto e coisas do tipo. Claro, sei que fiz um bom trabalho este ano, mas o fato de não saber o que vou fazer no ano que vem não é o ideal. Isso eu posso garantir".

Bearman preferiu evitar a pergunta sobre com quem exatamente ele está decepcionado: “Não vou comentar sobre isso".

É particularmente frustrante para Bearman sentir que houve um bom progresso nas últimas semanas, mas que ainda não foi o suficiente para anunciar um acordo, enquanto todos os seus colegas pilotos no grid já sabem qual é a sua situação.

“Está muito claro que estou tentando permanecer na Haas e que mereço permanecer na Haas. Pelo menos é assim que me sinto. É apenas uma situação estranha".

“Eu realmente achei que tivéssemos feito um progresso razoável na última sequência de três corridas, mas talvez não pareça assim. É um pouco decepcionante. Espero que possamos chegar ao fim deste fim de semana e que eu tenha boas notícias para contar a vocês".

Bearman descartou completamente a possibilidade de correr por qualquer outra equipe de F1 que não seja a Haas em 2027, algo que já parece impossível, já que todas as outras vagas já foram preenchidas: “Não, zero por cento [de chance]".

Questionado pelo Motorsport.com se há o risco de que ele acabe tendo que se contentar com um meio-termo – assinar um contrato para 2027, mas não conseguir as perspectivas de longo prazo que deseja para os anos seguintes –, ele continuou: “Bem, meu objetivo para 2027 é muito claro".

"Acho que temos assuntos pendentes aqui. Já olhando mais para o futuro, isso não está realmente nas minhas mãos, vamos colocar dessa forma. Não é por onde eu passo. Estou pilotando o carro, mas, pelo que entendi, tem sido um caminho desafiador".

O atraso parece estar relacionado principalmente às suas perspectivas de longo prazo. No México, o chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, descartou as especulações sobre exigências salariais excessivas como “um completo absurdo”, sugerindo que as discussões provavelmente giram em torno do futuro de Bearman após 2027.

O britânico de 21 anos ainda está vinculado à Ferrari, mas reconhece que é difícil obter qualquer garantia sobre um possível futuro na Scuderia.

“É claro que estou sob contrato com a Ferrari. A Ferrari me deu essa oportunidade incrível de estrear na F1 com eles. Ainda sou um piloto júnior da Ferrari e meu maior sonho é correr pela Ferrari. Em primeiro lugar, eles são a equipe mais icônica e foram a primeira a acreditar em mim quando eu era criança".

“Esse ainda é meu maior sonho, mas não há dúvida de que, olhando para o futuro, pode haver alguns desafios. Não há como negar isso, está muito claro. Eu realmente não tenho muito a dizer sobre o assunto. Só precisamos ver como as coisas vão se desenrolar com o tempo".

Independentemente da causa exata e de quem seja o culpado, Bearman se sente particularmente desconfortável por ainda enfrentar incertezas faltando apenas algumas semanas para o fim da temporada 2026.

“Como eu disse, estamos chegando lá, mas não é uma sensação boa estar aqui com duas corridas pela frente sem que as coisas estejam resolvidas".

“Embora eu saiba que estamos praticamente lá, o fato é que ainda não estamos. Sinceramente, não há desculpa para estarmos aqui sem um contrato assinado".

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