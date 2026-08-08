F1: Bearman detalha emoção ao pilotar Lotus 97T de Senna

Oliver Bearman 'abriu o coração' sobre sua experiência ao pilotar o Lotus 97T, carro com o qual Ayrton Senna venceu pela primeira vez na Fórmula 1, no GP de Portugal de 1985. O piloto da Haas admitiu que o momento com o lendário monoposto em Silverstone o emocionou profundamente.

No podcast F1 Beyond The Grid, Bearman contou em detalhes sobre como foi correr com o icônico monoposto de Senna. O britânico de 21 anos pilotou exatamente o chassi com o qual o tricampeão conquistou sua primeira vitória na F1, no Autódromo do Estoril, uma experiência que ele descreveu como “um dos melhores dias da minha vida”.

Apesar de ter nascido uma década depois da trágica morte de Senna, Bearman revelou o impacto que a oportunidade teve sobre ele, especialmente por estar com seu pai e sua namorada e também ao lado do mecânico de Senna na Lotus, que cuidou do 97T naquele dia, e do ex-F1 Karun Chandhok.

“Acho que foi uma mistura de coisas. Bem, o mais importante foi que era exatamente o chassi com o qual Ayrton venceu sua primeira corrida”, explicou Bearman. “Para mim, Ayrton Senna... É claro que nunca tive a chance de vê-lo ao vivo. Mas ele é alguém que todos consideravam o melhor de todos, e aquele dia de 1994 foi tão trágico".

“Para mim, pilotar o primeiro carro dele com o mecânico dele cuidando do carro. O engenheiro dele estava lá naquele dia comigo em Silverstone. Foi um momento muito emocionante para mim, compartilhá-lo com meu pai e minha namorada, que têm estado ao meu lado nessas grandes etapas, e conhecer a história de Ayrton, sua carreira incrível e seu fim trágico. Foi um momento muito marcante para mim".

“Eu sabia que ficaria muito emocionado, porque, nessas situações, às vezes realmente não consigo controlar essas emoções. Assim que meu empresário me contou o que eu iria fazer, um mês antes, eu já sabia que seria um dia muito marcante".

“Pilotar o carro foi realmente um dos melhores dias da minha vida, e essas emoções me atingiram com muita força depois".

Ayrton Senna, Lotus 97T Renault Foto: LAT Images via Getty Images

O piloto da Haas recebeu ordens estritas para completar apenas três voltas a fim de preservar o motor, mas conseguiu encaixar mais uma volta.

“Eles disseram: ‘OK, quando você vir o carro de filmagem', porque havia um carro de filmagem na pista, 'quando você o vir na saída da Maggotts e Becketts, basta se posicionar atrás dele e segui-lo de volta aos boxes’”, explicou ele.

“Mas lembro de ter pensado, ‘Ah, ainda não posso parar. Acabei de começar'. Então, lembro de ter dado mais uma volta. Passei direto pelo carro de filmagem com pé embaixo".

"Ninguém no pitwall estava mais prestando atenção, porque esperavam que eu entrasse nos boxes, e eu voei por ali para dar mais uma volta, e essa foi uma verdadeira volta gloriosa".

"Eu curti muito. E lembro de entrar nos boxes; os freios soltavam um pouco de fumaça porque eu tinha forçado muito, muito mesmo na última volta. Foi superdivertido".

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