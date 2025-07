O sábado definitivamente não está a favor de Oliver Bearman. Mesmo com um bom resultado final no terceiro treino livre para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, a sessão foi de mal a pior para o piloto da Haas, que voltou a tomar uma punição das mais extremas que existe no regulamento da FIA.

Assim como no GP de Mônaco, Bearman recebeu uma punição de 10 posições para a prova deste domingo em Silverstone por não cumprir com o regulamento de bandeira vermelha. Esta é uma das penas mais pesadas previstas pela Federação.

Para completar, o britânico ainda tomou mais quatro pontos na superlicença, mais do que ele havia recebido no Principado (apenas dois na ocasião). Com isso, o piloto da Haas chega a oito pontos em apenas 12 corridas disputadas na temporada 2025, ficando perigosamente próximo da suspensão de uma corrida. No grid atual, apenas o tetracampeão Max Verstappen está mais próximo da degola do que ele, com nove.

No documento publicado pelo sistema da FIA, os comissários explicaram a decisão: "Bearman havia desacelerado para a bandeira vermelha enquanto chegava à curva 15, acelerando significativamente, para um ritmo de corrida, tomando a entrada dos boxes a 260 km/h. Ele perdeu o controle no trecho de entrada e bateu na barreira".

"O Artigo 37.6(a) do Regulamento Desportivo da F1 e o Artigo 2.5.4.1(b) do Código Desportivo Internacional exige que, em uma bandeira vermelha, todos os carros devem reduzir a velocidade imediatamente e retornar ao pit lane. Não há dúvidas de que Bearman não retornou ao pit lane em baixa velocidade, já que ele acelerou para simular uma entrada nos boxes em condição de corrida".

"Na verdade, quando olhamos sua entrada anterior, em condições normais de sessão, ele estava mais lento do que sob bandeira vermelha. Para piorar tudo, ele perdeu o controle do carro e bateu nas barreiras a tal velocidade. O piloto nos informou que julgou errado o aquecimento de seus freios porque havia feito uma volta lenta, por causa da bandeira vermelha".

O que chama a atenção é que, antes de Bearman, uma punição dessa magnitude não era aplicada na Fórmula 1 há mais de uma década, excluindo trocas de componentes da unidade de potência. A última vez havia sido em 2012, quando Pastor Maldonado foi punido por uma colisão contra Sergio Pérez em Mônaco. Agora, bastaram apenas algumas corridas para o britânico fazer isso duas vezes.

