Oliver Bearman é o único piloto do grid atual da Fórmula 1 que ainda não tem seu futuro decidido para 2027 e a situação pode estar mudando... mas talvez não para uma renovação com a Haas, segundo informações do RacingNews365.

Na próxima temporada, Rafa Câmara assume oficialmente a vaga que era de Esteban Ocon e, ao que tudo indica, Bearman seria sua dupla. No entanto, há a inquietude porque o britânico ainda não teve seu contrato renovado.

O britânico e Ayao Komatsu já deixaram claro que esperam que a situação seja resolvida logo e que a parceria continue. Porém, o RacingNews365 apurou que a equipe responsável pela carreira do piloto está explorando opções fora do núcleo da Ferrari.

Ao longo do verão europeu, surgiram rumores de que os empresários responsáveis por Ollie procuraram outras equipes: Mercedes, McLaren, Aston Martin - com a possível aposentadoria de Fernando Alonso - e até a Williams, pensando em mudanças para 2027.

Porém, todas essas equipes já anunciaram suas duplas para a próxima temporada e sobrou uma opção: Alpine.

A equipe de Enstone já confirmou que Franco Colapinto e Pierre Gasly continuam no próximo ano. No entanto, depois das polêmicas envolvendo os torcedores argentinos, a situação interna teria ficado abalada.

Oliver Bearman, Equipe Haas de F1 Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

O site indica que a confiança de Flavio Briatore no piloto argentino diminuiu, principalmente depois do incidente com Gasly no GP do Azerbaijão, aliado às constantes explicações e comunicados que foram necessários para tentar conter os ataques a outros pilotos nas redes sociais.

Seria nesse ambiente de incertezas que a equipe de Bearman estaria se apoiando e tentando criar um novo caminho para o britânico. Segundo o RacingNews365, uma sequência de reuniões já teria acontecido entre os empresários de Oliver e Briatore - tanto no paddock, quanto em Mônaco.

A assinatura do contrato depende de uma série de questões e uma delas seria financeira. Colapinto recebe um apoio forte do Mercado Libre e, para a Alpine mudar de ideia, seria necessário de o time de Bearman conseguisse um pacote de patrocínio tão grande quanto.

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