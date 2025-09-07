Oliver Bearman, que terminou em 12º do GP da Itália de Fórmula 1, não teve uma tarde fácil e se encontra em uma situação delicada após a etapa de Monza, já que sua responsabilidade pela batida com Carlos Sainz agora o coloca à beira de uma suspensão de uma corrida.

O britânico da Haas foi considerado pelos comissários como responsável pela batida com o espanhol, que ocorreu na volta 40, quando ele tentou defender seu 12º lugar por dentro diante de um ataque de Sainz antes da segunda chicane. A 'panca' resultou em uma rodada para ambos os pilotos, que perderam tempo, lascas de carbono e uma posição para Isack Hadjar no processo.

Os comissários, que se debruçaram sobre o assunto, deram seu veredicto durante a corrida, aplicando uma penalidade de dez segundos a Bearman. Veja como ela foi justificada:

"O carro #55 tentou ultrapassar o carro #87 por fora na Curva 4 e colocou seu eixo dianteiro na frente do carro #87 no ponto de tangência da curva, ganhando assim o direito à trajetória ideal. O piloto do carro #87 defendeu sua posição por dentro em vez de ceder a passagem, causando a batida. Os comissários determinaram que o piloto do carro #87 foi o principal responsável e, portanto, aplicaram a penalidade padrão para esse tipo de incidente".

Quando perguntado sobre a colisão após a corrida, Sainz achou que seu oponente era o responsável : "Acho que saí do meu lugar por dentro e acho que foi por isso que os comissários aplicaram a penalidade. Freei muito tarde por fora. Não acho que o piloto do lado de dentro poderia ter freado mais tarde. Acho que ele freou, e foi isso que causou a batida. Para mim, é apenas um incidente típico de Monza. Um deles tem que se acalmar. Eu estava na frente no ponto de tangência, ele optou por não abandonar sua tentativa e isso causou a colisão. Típico de Monza".

Quanto a Bearman, ele disse à Sky Sports: "É realmente uma pena, para ser honesto, porque o carro estava se comportando muito bem hoje, estávamos muito rápidos. Eu realmente tive que lutar porque nos faltava muita velocidade nas retas, mas, sem o incidente, acho que poderíamos ter marcado alguns pontos hoje. Terei de ver as imagens novamente. Obviamente, tenho uma opinião formada em meu assento, mas preciso analisá-la sem emoção".

Bearman a dois pontos da suspensão

Oliver Bearman (Haas) Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

Mais importante ainda, o documento de decisão divulgado após a corrida revelou que Bearman também havia recebido mais dois pontos de penalidade, o que lhe rendeu um total de 10 pontos nos últimos 12 meses. No entanto, o regulamento estipula que, assim que um piloto atinge 12 pontos, ele é automaticamente suspenso para a corrida seguinte, o que coloca o britânico em uma posição complicada.

Desde a introdução desse sistema de "pontos na carteira" em 2014, apenas um piloto de F1 foi suspenso até agora: foi Kevin Magnussen, que também estava correndo pela Haas no ano passado no GP do Azerbaijão. Max Verstappen esteve, em um determinado momento, em uma situação semelhante, pois chegou a atingir 11 pontos de penalidade em sua superlicença da FIA após o GP da Espanha e sua batida com George Russell.

Lembre-se de que o sistema conta os 12 pontos nos últimos 12 meses, o que significa que os pontos de penalidade acabam desaparecendo da superlicença após um ano desde que foram recebidos. No caso de Verstappen, isso permitiu que ele caísse para nove unidades imediatamente após o GP da Áustria.

No caso de Bearman, os primeiros pontos a serem deduzidos de seu total serão apenas em 3 de novembro, o que significa que ele terá de disputar quatro GPs completos (Azerbaijão, Singapura, Estados Unidos e México) sob risco de punição.

As infrações que custaram pontos a Bearman

Oliver Bearman bateu na entrada dos boxes em Silverstone quando perdeu o controle em condições de bandeira vermelha. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

GP de São Paulo, 3 de novembro de 2024 - 2 pontos

Responsável por uma colisão com Franco Colapinto

GP de Mônaco, 23 de maio de 2025 - 2 pontos

Ultrapassagem com bandeira vermelha de Carlos Sainz na EL2

GP da Inglaterra, 5 de julho de 2025 - 4 pontos

Desrespeito à bandeira vermelha no EL3

GP da Itália, 7 de setembro de 2025 - 2 pontos

Responsável por uma colisão com Carlos Sainz

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

Reportagem adicional Basile Davoine

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor 'ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!