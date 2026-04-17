F1: Bearman quebra silêncio sobre estado de saúde após batida no Japão
Semanas depois do acidente em Suzuka, piloto da Haas revelou como está se sentindo durante a pausa de abril
Foto de: Peter Fox
Semanas depois do assustador acidente do GP do Japão com Franco Colapinto, Oliver Bearman 'quebrou o silêncio' e compartilhou como está se sentindo durante a pausa de abril da Fórmula 1.
A batida do piloto da Haas no muro de Suzuka, ao tentar desviar do carro do piloto argentino pela diferença de velocidades entre os dois monopostos, teve impacto de mais de 50 G.
Em entrevista ao SPORTBible, Bearman afirmou que está bem, mas não totalmente ileso, destacando a dificuldade da sua volta do Japão: "Sim, estou bem, obrigado por perguntar, eu agradeço".
"Foi uma viagem difícil, simplesmente porque, obviamente, depois disso, eu não me movimentei muito. Tive um pequeno inchaço no joelho, mas agora está tudo bem. Felizmente, foi no joelho direito, então não houve problema".
No entanto, o piloto britânico afirmou que, poucos dias depois da batida, já estava correndo de simulador com o irmão, Thomas Bearman, que também é piloto, mas de F4 italiana e britânica, para uma corrida de endurance no final de semana seguinte de Suzuka.
"Na verdade, eu já estava de volta ao simulador na quarta ou quinta-feira, porque meu irmão e eu estávamos treinando para uma corrida de endurance no fim de semana".
"Poderia ter sido muito pior. Estou muito, muito agradecido e ansioso para voltar às pistas em Miami", concluiu.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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