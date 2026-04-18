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Britânico, hoje da Haas, assumiu o carro de Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita de 2024 e terminou em sétimo na sua primeira corrida na F1

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Oliver Bearman, Scuderia Ferrari

Oliver Bearman, piloto da Haas, revelou que Lewis Hamilton foi uma das primeiras pessoas a entrar em contato com o britânico após sua estreia na Fórmula 1 pela Ferrari no GP da Arábia Saudita de 2024. 

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Bearman foi chamado de última hora para substituir Carlos Sainz na prova de Jeddah, depois que o piloto espanhol ficou internado por uma apendicite. Ele impressionou em sua estreia, classificando-se em 11º e terminando em sétimo lugar.

“Bem, é muito legal porque o Lewis foi, na verdade, uma das primeiras pessoas em Jeddah a me enviar uma mensagem, a vir até mim depois da corrida e a mostrar seu caráter e sua personalidade genuína”, explicou Bearman durante uma participação no podcast Up To Speed.

O piloto de 20 anos continuou falando sobre o apoio que recebeu do heptacampeão: “Obviamente, estamos em duas fases muito diferentes de nossas carreiras. Estou começando, estou muito motivado e quero conquistar o máximo que puder". 

"Lewis já conquistou muito, e ainda acho que ele está incrivelmente motivado, apesar de ter perdido aquele título [de 2021], mas, quero dizer, ele é o piloto mais bem-sucedido da história da F1".

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

“Em primeiro lugar, é muito legal dividir o grid com ele; vê-lo competindo em um nível tão alto na idade dele é algo realmente motivador também. Ver a sua ambição e o fato de ele voltar ano após ano... Acho que todos concordam que ele está entre os cinco melhores, entre os três melhores pilotos." 

“É realmente muito especial, e o apoio e o carinho que ele demonstra pela geração mais jovem também mostram seu caráter".

Bearman garantiu uma vaga em tempo integral na Haas para 2025. Ele superou seu experiente companheiro de equipe, Esteban Ocon, em sua temporada de estreia e manteve sua boa sequência em 2026. Atualmente, ele ocupa a sétima posição no campeonato de pilotos, com 17 pontos. Em comparação, Ocon está em 15º lugar, com um ponto, após as três primeiras etapas.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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