Oliver Bearman foi considerado culpado pela batida com Carlos Sainz no GP da Itália de Fórmula 1 e, como consequência, foi penalizado em dois pontos na superlicença, o que o deixa muito perto de uma suspensão por uma corrida. Além do britânico, Max Verstappen também está próximo do limite de 12 pontos permitidos em um ano.

O regulamento estipula que, assim que um piloto atinge 12 pontos, ele é automaticamente suspenso para a corrida seguinte. E vale lembrar que o sistema utilizado conta os 12 pontos nos últimos 12 meses, o que significa que os pontos de penalidade acabam desaparecendo da superlicença após um ano desde que foram recebidos.

Bearman acumula 10 pontos, seguido por Verstappen com 9 e por Oscar Piastri e Liam Lawson, os dois com seis pontos. No fim da tabela, George Russell, Charles Leclerc e Esteban Ocon estão mais tranquilos, com apenas um ponto.

Pontos de punição e data de descarte

Desde que esse sistema foi implementado, em 2014, apenas Kevin Magnussen foi suspenso. Correndo pela Haas na época, o dinamarquês ficou de fora do GP do Azerbaijão em 2024. Verstappen esteve muito perto de também ser suspenso ao atingir 11 pontos após o GP da Espanha este ano, mas perdeu 3 pontos quando chegou ao GP da Áustria.

No caso de Bearman, ele perderá 2 pontos apenas em 3 de novembro, o que significa que ele terá de disputar quatro GPs completos (Azerbaijão, Singapura, Estados Unidos e México) sob risco de punição.

