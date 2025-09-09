F1 - Bearman se junta a Verstappen perto de suspensão; confira os pontos na superlicença de cada piloto
Britânico foi punido por batida com Carlos Sainz em Monza e está muito próximo de ficar fora de uma corrida; veja tabela completa
Oliver Bearman foi considerado culpado pela batida com Carlos Sainz no GP da Itália de Fórmula 1 e, como consequência, foi penalizado em dois pontos na superlicença, o que o deixa muito perto de uma suspensão por uma corrida. Além do britânico, Max Verstappen também está próximo do limite de 12 pontos permitidos em um ano.
O regulamento estipula que, assim que um piloto atinge 12 pontos, ele é automaticamente suspenso para a corrida seguinte. E vale lembrar que o sistema utilizado conta os 12 pontos nos últimos 12 meses, o que significa que os pontos de penalidade acabam desaparecendo da superlicença após um ano desde que foram recebidos.
Bearman acumula 10 pontos, seguido por Verstappen com 9 e por Oscar Piastri e Liam Lawson, os dois com seis pontos. No fim da tabela, George Russell, Charles Leclerc e Esteban Ocon estão mais tranquilos, com apenas um ponto.
Pontos de punição e data de descarte
|Piloto
|Pontos
|Próximos pontos descartados
|O. BearmanHaas F1 Team
|10
|03.11.25 (2 pontos)
|M. VerstappenRed Bull Racing
|9
|27.10.25 (2 pontos)
|O. PiastriMcLaren
|6
|03.11.25 (2 pontos)
|L. LawsonRB
|6
|01.12.25 (2 pontos)
|L. StrollAston Martin Racing
|5
|01.12.25 (2 pontos)
|V. Bottas
|5
|08.12.25 (5 pontos)
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|5
|14.06.26 (2 pontos)
|A. AntonelliMercedes
|5
|29.06.26 (2 pontos)
|J. DoohanAlpine
|4
|22.03.26 (2 pontos)
|C. Sainz Jr.Williams
|4
|13.04.26 (2 pontos)
|F. ColapintoAlpine
|3
|27.10.25 (2 pontos)
|L. NorrisMcLaren
|3
|01.12.25 (3 pontos)
|A. AlbonWilliams
|2
|01.12.25 (2 pontos)
|P. GaslyAlpine
|2
|03.08.26 (2 pontos)
|L. HamiltonFerrari
|2
|31.08.26 (2 pontos)
|G. RussellMercedes
|1
|01.12.25 (1 ponto)
|C. LeclercFerrari
|1
|03.08.26 (1 ponto)
|E. OconHaas F1 Team
|1
|07.09.26 (1 ponto)
Desde que esse sistema foi implementado, em 2014, apenas Kevin Magnussen foi suspenso. Correndo pela Haas na época, o dinamarquês ficou de fora do GP do Azerbaijão em 2024. Verstappen esteve muito perto de também ser suspenso ao atingir 11 pontos após o GP da Espanha este ano, mas perdeu 3 pontos quando chegou ao GP da Áustria.
No caso de Bearman, ele perderá 2 pontos apenas em 3 de novembro, o que significa que ele terá de disputar quatro GPs completos (Azerbaijão, Singapura, Estados Unidos e México) sob risco de punição.
