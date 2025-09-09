Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1 - Bearman se junta a Verstappen perto de suspensão; confira os pontos na superlicença de cada piloto

Britânico foi punido por batida com Carlos Sainz em Monza e está muito próximo de ficar fora de uma corrida; veja tabela completa

Redação Motorsport.com
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Gabriel Bortoleto, Sauber

Oliver Bearman foi considerado culpado pela batida com Carlos Sainz no GP da Itália de Fórmula 1 e, como consequência, foi penalizado em dois pontos na superlicença, o que o deixa muito perto de uma suspensão por uma corrida. Além do britânico, Max Verstappen também está próximo do limite de 12 pontos permitidos em um ano. 

O regulamento estipula que, assim que um piloto atinge 12 pontos, ele é automaticamente suspenso para a corrida seguinte. E vale lembrar que o sistema utilizado conta os 12 pontos nos últimos 12 meses, o que significa que os pontos de penalidade acabam desaparecendo da superlicença após um ano desde que foram recebidos. 

Bearman acumula 10 pontos, seguido por Verstappen com 9 e por Oscar Piastri e Liam Lawson, os dois com seis pontos. No fim da tabela, George Russell, Charles Leclerc e Esteban Ocon estão mais tranquilos, com apenas um ponto. 

Pontos de punição e data de descarte 

Piloto Pontos Próximos pontos descartados
United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 10 03.11.25 (2 pontos)
NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 9 27.10.25 (2 pontos)
AustraliaO. PiastriMcLaren 6 03.11.25 (2 pontos)
New ZealandL. LawsonRB 6 01.12.25 (2 pontos)
CanadaL. StrollAston Martin Racing 5 01.12.25 (2 pontos)
FinlandV. Bottas 5 08.12.25 (5 pontos)
JapanY. TsunodaRed Bull Racing 5 14.06.26 (2 pontos)
ItalyA. AntonelliMercedes 5 29.06.26 (2 pontos)
AustraliaJ. DoohanAlpine 4 22.03.26 (2 pontos)
SpainC. Sainz Jr.Williams 4 13.04.26 (2 pontos)
ArgentinaF. ColapintoAlpine 3 27.10.25 (2 pontos)
United KingdomL. NorrisMcLaren 3 01.12.25 (3 pontos)
ThailandA. AlbonWilliams 2 01.12.25 (2 pontos)
FranceP. GaslyAlpine 2 03.08.26 (2 pontos)
United KingdomL. HamiltonFerrari 2 31.08.26 (2 pontos)
United KingdomG. RussellMercedes 1 01.12.25 (1 ponto)
MonacoC. LeclercFerrari 1 03.08.26 (1 ponto)
FranceE. OconHaas F1 Team 1 07.09.26 (1 ponto)

Desde que esse sistema foi implementado, em 2014, apenas Kevin Magnussen foi suspenso. Correndo pela Haas na época, o dinamarquês ficou de fora do GP do Azerbaijão em 2024. Verstappen esteve muito perto de também ser suspenso ao atingir 11 pontos após o GP da Espanha este ano, mas perdeu 3 pontos quando chegou ao GP da Áustria. 

No caso de Bearman, ele perderá 2 pontos apenas em 3 de novembro, o que significa que ele terá de disputar quatro GPs completos (Azerbaijão, Singapura, Estados Unidos e México) sob risco de punição.

Redação Motorsport.com
