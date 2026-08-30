Oliver Bearman é um dos nomes que pouco ouvimos falar que tem sua vaga ameaçada para a próxima temporada da Fórmula 1, apesar da equipe ainda não ter confirmado oficialmente quem estará nos dois cockpits de 2027. No entanto, as coisas não estão tão simples para o britânico.

Desde as categorias de base, Bearman recebe o apoio da Ferrari, sendo membro ativo, até o momento, da academia de jovens talentos da equipe de Maranello. E esse é um dos motivos pelos quais ele conseguiu fazer sua estreia na categoria máxima em 2026 com a Haas.

O britânico teve sua primeira oportunidade na F1 ao substituir Carlos Sainz em uma corrida ainda em 2024, pela Ferrari. O piloto chamou a atenção por terminar na zona de pontos e depois se mostrou, mais uma vez, confiável ao assumir o lugar de Kevin Magnussen na Haas quando o dinamarquês precisou pagar uma punição por exceder os pontos na superlicença.

Em sua primeira temporada com Haas, Bearman também provou seu valor ao conseguir andar consistentemente à frente do companheiro de equipe. Por isso, há um bom tempo, Oliver é considerado o sucessor natural para uma vaga na Ferrari.

O britânico está apenas esperando pela saída de Charles Leclerc - que parece ser a opção menos óbvia, já que o monegasco acabou de assinar uma renovação longa com a Scuderia - ou de Lewis Hamilton - que também é improvável que aconteça, pelo menos para 2027.

Agora, segundo informações do site Auto Motor und Sport, o 'cerco' pode estar se fechando para Bearman. Isso porque o piloto deve fazer parte da Academia da Ferrari apenas até o fim de 2027, sendo assim, caso não receba uma promoção, sua vaga na Haas apoiada pela equipe italiana pode ficar ameaçada.

Acontece que, por serem parceiras técnicas, a Ferrari e a Haas costumam trabalhar em conjunto, oferecendo pelo menos uma das vagas na equipe menor para um jovem talento. Essa é uma situação muito parecida com o que Maranello fazia com a antiga Alfa Romeo que, inclusive, promoveu Leclerc para o time principal.

Sendo assim, com o caminho para a Ferrari fechado e o fim do apoio nos bastidores, o futuro de Bearman pode entrar em dúvida. No entanto, com o caminho livre e os resultados positivos do britânico, não seria nenhuma surpresa se outras equipes se interessassem em ter seus trabalhos a partir de 2028.

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