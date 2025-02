F1 - Ben Sulayem: Devemos considerar o retorno aos motores V10

Mohammed Ben Sulayem expressou o seu desejo de que a Fórmula 1 considerasse a possibilidade de retornar aos motores V10 com combustível sustentável no futuro.

A F1 está mudando para o combustível totalmente sintético a partir do próximo ano como parte de sua mudança na fórmula do motor, que contará com uma divisão de quase 50/50 entre a saída de um motor de combustão interna V6 e um motor elétrico MGU-K mais potente, aumentando a dependência da energia elétrica em comparação com os atuais trens de força.

Essa medida visava atrair mais fabricantes para a série, com a Audi entrando a partir de 2026 e a Cadillac também planejando desenvolver unidades de potência internas a partir de 2028 para seu time nascente, que entrará como a 11ª equipe de expansão no próximo ano. Depois que as regras híbridas mais recentes da F1 foram finalizadas, a Honda também voltou atrás em sua decisão anterior de deixar a categoria, embora a F1 deva perder a Renault como fabricante de equipamentos.

Mas com o compromisso da F1 de usar combustíveis sintéticos menos poluentes como parte de suas metas para atingir uma pegada de carbono zero até 2030, alguns gostariam de ver a categoria voltar a usar motores V10, que foram usados pela última vez por todo o grid em 2005.

O presidente da FIA, Ben Sulayem, também sugeriu que voltar a usar um V10 com combustíveis sustentáveis é algo que deve ser analisado quando o órgão regulador e suas partes interessadas definirem a futura fórmula de motor da F1, além da que será introduzida no próximo ano.

"O lançamento da F1 esta semana em Londres provocou muita discussão positiva sobre o futuro do esporte", escreveu o presidente da entidade reguladora nas mídias sociais. "Enquanto aguardamos ansiosamente a introdução dos regulamentos de 2026 sobre chassis e unidade de potência, também devemos liderar o caminho para as futuras tendências tecnológicas do automobilismo".

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"Devemos considerar uma série de direções, incluindo o som estrondoso do V10 funcionando com combustível sustentável. Seja qual for a direção escolhida, devemos apoiar as equipes e os fabricantes para garantir o controle dos custos de pesquisa e desenvolvimento".

Isso ecoa os comentários do CEO da F1, Stefano Domenicali, que sugeriu que também gostaria de explorar quais alternativas às atuais unidades de potência híbridas são viáveis no setor.

"Se o combustível sustentável estiver fazendo o trabalho certo para ser de emissão zero e estivermos levando a questão da sustentabilidade da maneira correta, talvez não precisemos mais ser tão complicados ou tão caros em termos de desenvolvimento de motores", disse Domenicali ao Motorsport.com.

"Portanto, talvez pensemos em voltar aos motores que são muito mais leves e talvez com um bom som."

Retornar aos V10s seria uma medida popular entre os fãs da velha guarda que sentem falta da trilha sonora estridente de uma era passada, mas o que realmente importa é se os fabricantes atuais e futuros da F1 estão a bordo, o que parece altamente improvável neste estágio. No final das contas, foi uma maior dependência do componente elétrico que permitiu a realização do evento em 2026.

Embora tenha havido um grande impulso por trás dos combustíveis eletrônicos, eles continuam caros e ineficientes em comparação com os modelos elétricos e híbridos, e os OEMs envolvidos na F1 ainda não expressaram nenhum desejo de se afastar de uma fórmula híbrida.

Paddy Lowe, fundador da Zero Petroleum - uma empresa de combustível sintético neutro em carbono - também achava que o abandono dos híbridos não seria uma opção em um futuro próximo.

"Na verdade, vejo essa ideia há muito tempo, e há um elemento dessa [visão] na formação de nossa empresa Zero", disse o ex-engenheiro da Mercedes e da Williams sobre um retorno aos V10s em um episódio recente do podcast James Allen on F1.

"Mas a Fórmula 1 é uma fórmula híbrida hoje, que é, na verdade, uma solução muito boa para o setor automotivo convencional, eu acho".

