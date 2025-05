Carlos Sainz pai confirmou no início de maio que estava considerando uma candidatura presidencial nas próximas eleições da Federação Internaciona de Automobilismo (FIA), órgão regulador da Fórmula 1, em dezembro. Mohammed Ben Sulayem foi eleito presidente em dezembro de 2021, sucedendo Jean Todt, e é amplamente esperado que busque um segundo mandato.

Sulayem agora confirmou oficialmente a candidatura, pois sente que precisa de mais tempo para realizar o que deseja no automobilismo.

"Se eu preciso de mais tempo? Sim. Foi fácil? Nunca. Foi agradável? Às vezes", disse ele à Reuters. "Então, eu vou. Consultei a maioria dos membros. Vou conversar com eles", acrescentou Ben Sulayem, que também disse que seu objetivo era "aumentar o automobilismo. Tornar a FIA cada vez mais forte. Essa é a minha ambição e é isso que farei".

Sainz pai já havia negado anteriormente que a candidatura representaria um conflito de interesses com a carreira na F1 do filho, Carlos Sainz Jr., que corre pela Williams. Até o momento, nenhum candidato oficial anunciou intenção de desafiar Ben Sulayem, de modo que o interesse do bicampeão mundial de rally é o primeiro sinal de um possível desafiante.

Ben Sulayem disse que essa é uma questão a ser considerada pelos possíveis candidatos, ao mesmo tempo em que indicou que não tem nenhuma objeção à candidatura do piloto espanhol. "Deixem-no concorrer. Isso é democracia", disse o presidente da FIA.

A eleição no fim do ano será crucial para o futuro do automobilismo, especialmente à luz das muitas mudanças que Ben Sulayem introduziu na organização durante o primeiro mandato.

