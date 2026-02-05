Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Benetton B192-05 de primeira vitória de Schumacher é leiloado por mais de R$ 31,3 milhões

Piloto alemão venceu o GP da Bélgica de 1992, em Spa-Francorchamps, com o monoposto da equipe britânica

Redação Motorsport.com
Editado:
Michael Schumacher, Benetton B192 Ford

Foto de: LAT Images

O Benetton B192-05 com o qual Michael Schumacher conquistou a primeira vitória na Fórmula 1, no GP da Bélgica de 1992, foi leiloado na última semana por 5,085 milhões de euros, cerca de R$ 31,3 milhões, pela casa leiloeira Broad Arrow Auctions, dos EUA.

Leia também:

O monoposto predominantemente amarelo com uma faixa lateral verde da Benetton também foi o primeiro em que o lendário piloto alemão completou uma temporada completa após uma breve passagem pela Jordan e pela própria equipe da marca de moda em 1991.

Equipado com o motor Ford HBA7 V8, o B192-05 foi projetado por Ross Brawn e Rory Byrne, que depois iriam para a Ferrari com Schumacher, além de Willem Toet, com passagens também pela Ferrari e pela BAR-Honda.

O carro da Benetton também era pilotado por Martin Brundle, que, junto de 'Schumi', fez a equipe 91 pontos e alcançar o terceiro lugar no campeonato de construtores de 1992, com o total de 13 pódios (oito de Schumacher e cinco de Brundle).

Segundo a Broad Arrow Auctions, o carro estava na coleção histórica da Renault após a transição entre Benetton e a equipe da marca francesa nos anos 2000, sem ter ido à leilão anteriormente.

Artigo anterior F1: Norris "respeita" Verstappen, mas "não mudará estilo" ao defender título
Próximo artigo F1 - Norris tem sensação parecida que a de Bortoleto sobre carros de 2026: "Parece um F2"

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

Quem são os engenheiros dos pilotos da F1 em 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
Quem são os engenheiros dos pilotos da F1 em 2026?

Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series

Endurance
Endurance
Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series

Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series

Geral
Geral
Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series

