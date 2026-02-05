O Benetton B192-05 com o qual Michael Schumacher conquistou a primeira vitória na Fórmula 1, no GP da Bélgica de 1992, foi leiloado na última semana por 5,085 milhões de euros, cerca de R$ 31,3 milhões, pela casa leiloeira Broad Arrow Auctions, dos EUA.

O monoposto predominantemente amarelo com uma faixa lateral verde da Benetton também foi o primeiro em que o lendário piloto alemão completou uma temporada completa após uma breve passagem pela Jordan e pela própria equipe da marca de moda em 1991.

Equipado com o motor Ford HBA7 V8, o B192-05 foi projetado por Ross Brawn e Rory Byrne, que depois iriam para a Ferrari com Schumacher, além de Willem Toet, com passagens também pela Ferrari e pela BAR-Honda.

O carro da Benetton também era pilotado por Martin Brundle, que, junto de 'Schumi', fez a equipe 91 pontos e alcançar o terceiro lugar no campeonato de construtores de 1992, com o total de 13 pódios (oito de Schumacher e cinco de Brundle).

Segundo a Broad Arrow Auctions, o carro estava na coleção histórica da Renault após a transição entre Benetton e a equipe da marca francesa nos anos 2000, sem ter ido à leilão anteriormente.

