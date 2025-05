A Sauber está em último lugar no Campeonato de Construtores de Fórmula 1, com seis pontos conquistados no primeiro GP do ano, na Austrália. A ambição a curto prazo é começar a frequentar o top 10 e, portanto, os pontos com alguma regularidade. A equipe comemorou 600 GPs em Ímola, com os diferentes nomes que assumiu na história desde a estreia na África do Sul, em 1993, com Karl Wendlinger e JJ Lehto. E para Mattia Binotto, o aniversário na Enzo e Dino Ferrari, comemorado com o fundador, Peter Sauber, pode ter marcado uma espécie de ponto de partida para o futuro.

Não adianta esconder: a equipe suíça que se apresenta na pista com a cor verde, na verdade, está cada vez mais assumindo a alma da Audi cinza e vermelha. A fabricante alemã escolheu a Sauber para entrar oficialmente na F1 em 2026, mas a mudança de DNA já está em andamento há algum tempo. Uma equipe cliente deve se transformar em uma construtora que seja a expressão de uma marca gloriosa, que venceu onde quer que tenha decidido aparecer.

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Mattia Binotto aceitou um desafio difícil, mas que não considera impossível se lhe for dado o tempo necessário. Ele chegou em agosto do ano passado e o ex-engenheiro da Ferrari viu as responsabilidades aumentarem em um projeto ambicioso, porém complicado. Ele também já assumiu a função de CEO, encarregando-se da liderança do programa de F1.

Queríamos fazer um balanço com Mattia, começando pelo aspecto humano. O que significa ter se tornado CEO da Audi F1 Team?

"Acima de tudo, mais responsabilidade. Mas estou feliz por ter recebido mais uma demonstração de confiança da Audi, de seu conselho e de seu CEO. Estamos trabalhando juntos há alguns meses e há um bom entendimento, compartilhamos os objetivos, mas também, creio eu, a abordagem de nosso exercício. Houve um ato de estima e confiança da parte deles que eu acolho com grande prazer."

Mattia Binotto tornou-se CEO da equipe Audi F1 graças à confiança depositada nele pelo CEO da Audi, Gernot Dollner, Foto de: Motorsport Images

O caminho, no entanto, é difícil. Há uma transição árdua da Sauber para a Audi. Como você planeja administrá-la este ano?

"Mais do que difícil, é longa. A transição parece longa para mim".

Seria mais confortável se o período fosse mais curto para iniciar a fase 2?

"Não, acho que já estamos na fase 2, não há uma transição real. A equipe, independentemente das cores que usamos aos domingos, já está projetada para o futuro. Internamente, sentimos a Audi, analisamos o que será necessário para atingir nossos objetivos. Todo mundo sabe que não haverá um momento de divisão, se é que Ímola, que representou os 600 GPs da Sauber, foi uma forma de celebrar o passado e talvez começar a projetar o amanhã. Acho que teve um valor simbólico importante, porque, no final das contas, a Audi foi construída com base no que a Sauber se baseia e é muito correto que seja assim".

A Audi está acostumada a vencer onde quer que vá: acostumada a alcançar o sucesso em prazos que não são os cinco anos que você previu quando iniciou o projeto. O senhor continua com a mesma opinião ou há uma maneira de encontrar chaves para encurtar o prazo?

"A Audi não apenas venceu em todos os lugares em que participou, mas sempre inovou e acho que essa é a característica principal dessa marca: lembramos da tração nas quatro rodas nos carros de rali e de turismo, do motor a diesel no WEC e do totalmente elétrico no Dakar. Os cinco anos que previ na F1 não são apenas uma visão minha, mas um objetivo compartilhado com a Audi e acho que é importante ressaltar isso...".

Tudo isso é verdade, mas aqueles que o criticam dizem: 'Mattia tem sido ótimo porque criou um tempo longo e confortável para si mesmo em busca de resultados...'

"Não é o meu tempo. Não é o indivíduo que conta nesse esforço, é a equipe e é o tempo que vence. Se olharmos para o passado, eu estava na Ferrari e tive um período fantástico com Michael [Schumacher], mas todas as equipes precisam de tempo para se desenvolver: Jean Todt chegou a Maranello em 1993 para vencer apenas em 2000 e acho que ele não é o único exemplo de criação de uma base sólida.

Basta olhar para o 'renascimento' da McLaren, que não foi rápido. É preciso tempo para agir sobre a infraestrutura, as ferramentas, as pessoas, a organização e também a cultura. A Audi traz a cultura alemã para ser implementada em uma equipe suíça que tem a própria personalidade e acrescenta um importante nicho de estrangeiros. Em resumo, encontrar um ponto em comum não será tão fácil.

Quando falamos de cultura, estamos nos referindo ao comportamento, ao espírito de equipe. Portanto, não é de surpreender que isso leve tempo. Serão necessários três anos para construir e dois para consolidar."

Audi se prepara para entrar na F1 em 2026 Foto de: Audi

Quais são as prioridades na construção?

"Estamos trabalhando em tantas frentes e elas precisam ocorrer em paralelo. Precisamos expandir, por isso estamos pensando em construir novos prédios, depois precisamos de mais funcionários e aumentar a capacidade de fabricação interna. Quem conhece a Hinwil sabe que não é fácil ampliar a empresa atual, portanto, teremos que sair um pouco do perímetro atual.

Precisamos de um novo simulador: não basta adquiri-lo e montá-lo, precisamos de tempo para fazê-lo funcionar, adotando ferramentas, metodologias, cálculos de simulação, enfim, teremos que criar processos para encontrar dados que podem ser repetidos."

O túnel ainda é adequado para a F1 moderna? O túnel de vento de Hinwil sempre foi um ponto de referência, já que o WEC homologa hipercarros lá...

"Nosso túnel sempre foi um ponto de referência para muitas categorias porque você pode colocar o carro inteiro nele, é um ótimo túnel de vento para esse tipo de finalidade. A estrutura em si é sempre boa, porque o fluxo de ar na câmara de teste é limpo. Ficamos para trás na forma de fazer o teste, temos que mudar a metodologia para buscar maior qualidade do resultado, das medições. Precisaremos de um novo software e de ferramentas mais específicas para melhorar o teste em si.'



Por que as pessoas não querem vir para a Sauber? A Suíça está muito longe do coração das corridas?

"Quem lhe disse isso? Acho que vamos surpreendê-los. Não, eu não concordo. Eu gosto da Suíça, você sabe disso. Acho que é um bom lugar para trabalhar, com alta qualidade de vida e o ambiente familiar também é bom, porque há muita segurança.

Acho que isso pode se tornar nossa vantagem competitiva. É claro que, para atrair pessoas, é preciso primeiro dar credibilidade ao projeto. Um nome não é suficiente, Audi não é suficiente, você também precisa de ações concretas que estamos colocando em prática. Um exemplo é a chegada de Jonathan Wheatley e de alguns patrocinadores que anunciaremos, outro é o investimento que foi feito pelo fundo do Catar, que garante o dinheiro necessário. Começamos com uma nova dupla de pilotos, com um cara jovem como o Gabriel [Bortoleto]. E em breve faremos algumas contratações. Estou convencido de que, se nos encontrarmos novamente daqui a um ano, a pergunta será diferente: Como vocês conseguiram atrair tantas pessoas?"

O assunto é extremamente interessante: você também está abrindo um centro de tecnologia no Reino Unido. Como vocês a chamarão?

"Será o nosso centro de tecnologia no Reino Unido, então ele se chamará simplesmente Sauber Center of Technology UK (Centro de Tecnologia da Sauber no Reino Unido)."

Mattia Binotto, Sauber Foto de: Peter Fox / Getty Images



E quando ele 'nascerá'?

"Nas próximas semanas. Começaremos no meio do ano, muito em breve."



Quantos funcionários você vai procurar?

"Não muito, no início serão cerca de 20 pessoas. Para nós, o objetivo é ser um centro tecnológico, estar presente nessa área. Na verdade, ela pode se tornar um ponto de entrada para Hinwil. Quando você tenta contratar na Inglaterra, descobre que nunca é o momento certo, porque as crianças ainda estão na escola, a esposa tem um emprego, ainda há uma casa para vender... Portanto, a base inglesa pode se tornar um apoio para a equipe que terá algum tempo antes de se mudar permanentemente para Hinwil."

O que você espera de 2025 até o final da temporada?

"A F1 terá um campeonato que será divertido até o final, mais de uma equipe vencerá corridas e ainda haverá uma boa luta no topo."

Não será um campeonato mundial com a marca da McLaren?

"Não, não espero o domínio da McLaren, pois prevejo que outras equipes também podem vencer, porque muitas trarão desenvolvimentos. É possível que a McLaren, tendo uma vantagem técnica, decida interromper o desenvolvimento do carro atual antes das outras, que terão a chance de se aproximar. Mas mesmo nas primeiras corridas, nunca houve um domínio absoluto: há alguns décimos que fazem a diferença."

E quais são as expectativas para a Sauber (Audi)?

"Tem que ser um ano de crescimento, se possível. Não acho que a posição no Campeonato de Construtores seja tão importante quanto lutar por pontos em cada corrida. Temos que encontrar a continuidade dos resultados e isso seria um salto importante."

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vamos olhar para 2026: falando sobre os novos regulamentos, qual será o cenário após a renovação? Há aqueles que têm grandes dúvidas sobre os monopostos ágeis e aqueles que, por outro lado, veem regras maduras o suficiente para fazer um bom trabalho...

"Os regulamentos estão escritos. Aqueles que dizem que ele é maduro acham que ele é conhecido, mas algumas melhorias ainda serão feitas. Será importante saber quão grande ou pequena será essa etapa. Para mim, o regulamento pode ser considerado maduro, mas isso não significa que todos chegarão ao mesmo desempenho. Pelo menos no início, certamente haverá diferenças maiores entre o primeiro e o último do que agora que estamos no final de um regulamento. Não é por isso que haverá rejeição, porque mesmo em 2022, quando os monopostos com efeito solo nasceram, havia muitos pontos de interrogação e algumas preocupações.

Depois, com o tempo, ficou provado que era um bom regulamento. A F1 deve ser sempre a vanguarda da tecnologia, é uma plataforma para a inovação. A mudança é correta porque temos que olhar para as novas tecnologias, visando a gasolina sustentável e o surgimento do híbrido.

Esses serão passos necessários, não podemos parar. Talvez no início encontremos diferenças, mas estou convencido de que, ao longo de cinco anos, voltaremos a uma convergência natural de desempenho."

Você fala de cinco anos de regulamentação, não acha que podemos trocar os motores antes?

"Não, estou falando de cinco anos de regulamentação, acho que a reunião no Bahrein confirmou isso. Com certeza haverá algum ajuste fino a ser feito, não? Mas esse é o trabalho contínuo que a FIA tem de fazer com as equipes."

É possível que haja uma ampliação do limite orçamentário para permitir o desenvolvimento de motores para aqueles que precisam recuperar o atraso?

"Não sei se é uma questão de ampliar o limite orçamentário, mas é um pouco como no caso do chassi: os que estão mais atrasados têm mais oportunidades de desenvolver o carro no túnel de vento. Estamos pensando em dar àqueles que ficarão mais atrás no lado da unidade de potência uma chance de se desenvolver.

É mais fácil pensar em um aumento no número de horas na bancada de testes, o que também pode corresponder a uma mudança no orçamento para permitir essas intervenções. Essas são oportunidades que já fazem parte dos regulamentos atuais, portanto, não será algo novo: teremos que formalizar como fazer isso. No momento, estamos conversando e discutindo sobre isso".

Jonathan Wheatley, diretor da equipe Sauber, com DS Inaki Rueda Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Que solução inovadora a Audi quer trazer para a F1 para caracterizar seu programa de GP?

"Não será necessariamente na área técnica, no carro. Temos a sorte de ter começado como uma folha de papel em branco e, portanto, podemos montar a equipe com uma organização que talvez seja diferente das outras.

Entre mim e o Jonathan há uma divisão de tarefas que os outros não têm. Vou me concentrar mais na parte organizacional do negócio, enquanto ele vai se dedicar a gerenciar os 24 GPs. Acho que é uma maneira inovadora e evoluída de pensar em uma F1 mais moderna."

Mas nos carros de 2026 haverá a possibilidade de introduzir soluções inovadoras?

"Definitivamente, na gasolina e no motor."

Teremos combustíveis sustentáveis...

"Os regulamentos são claros desde o início: a gasolina 100% sustentável pode ser obtida de duas maneiras: com e-fuel, o combustível sintético, ou biocombustível, feito de bicomponentes. Cada formulador de gasolina tem a liberdade de escolher o tipo que quiser, desde que seja sustentável."

Mandhir Singh, membro da diretoria da BP Europa, que fornecerá gasolina sustentável para a Audi Foto de: Motorsport Images

Haverá uma batalha de gasolina?

"A F1 é uma competição, portanto, esperamos que haja também um desafio tecnológico em relação à gasolina. O combustível se tornará um fator de diferenciação."

Teremos um campeonato em 2026 caracterizado por motores?

"Em 2014, quando um híbrido mais importante foi introduzido na unidade de potência, inicialmente era um campeonato de motores porque a Mercedes fazia a diferença. É uma situação que pode se repetir e aqueles que precisam se recuperar tentarão fazer isso."

De acordo com os rumores no paddock, a Mercedes estaria de volta ao topo com a nova unidade de potência com 50% de energia elétrica e 50% de energia endotérmica...

"Sim, é um rumor que também ouço. No que diz respeito a nós, estamos focados em nós mesmos: sabemos que 2026 ainda não será o ano em que estaremos no topo. Não teremos a melhor unidade de potência, mas estou confiante de que o caminho que está sendo seguido é o correto."

Foi lançado algum motor que seja complexo demais?

"Fabricar unidades de potência, sei muito bem disso porque já fui engenheiro de motores, é muito mais complexo e complicado do que se pode imaginar assistindo a uma corrida como espectador. Há tecnologias muito complexas, mas o fator humano também conta muito. Há mecânicos que podem fazer a diferença porque conhecem cada detalhe do motor: sabem como montá-lo, como abri-lo e como salvar uma peça. Essa experiência nos processos, na base de conhecimento e no ajuste fino, eu descobri no meu tempo: quantos erros só podem ser corrigidos por meio da experiência! Estamos falando de uma cultura que está em constante evolução.

Agora, porém, estamos entrando em algo extremamente avançado e que nunca foi feito antes. Encontraremos um nível de dificuldade maior, embora o ponto de partida seja sempre um motor."

Você tem mais medo da busca pela confiabilidade ou pelo desempenho?

"Ambos. Acho que são duas questões difíceis e não haverá uma menor que a outra".

Há mais medo ou esperança?

"Estou cada vez mais convencido desse projeto: além de ser atraído pelo que a marca representa no automobilismo, também sou atraído pela possibilidade de escrever a história das 'quatro argolas' na F1. Fiquei convencido com o desejo da Audi de se sair bem e de colocar toda a sua energia nisso. Existe a convicção, apesar das dificuldades que a indústria automotiva está enfrentando, de atingir nossa meta em 2030. Este é um jogo de equipe, não um jogo individual."

