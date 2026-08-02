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F1: Binotto afasta rumores do mercado de pilotos e reafirma confiança em Bortoleto e Hülkenberg

Chefe de equipe reforçou estar "muito feliz com dupla muito rápida" do time alemão

Olivia Nogueira
Publicado:
Audi-Fahrer für 2027: Hülkenberg und Bortoleto sind "perfekte Kombination"

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg

Foto de: LAT Images

O mercado de pilotos da Fórmula 1 tem sido um dos principais pontos de discussão nas últimas semanas e a Audi, equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto, é um dos times mais mencionados em meio às especulações. Nomes como Carlos Sainz e até mesmo George Russell já foram ligados ao futuro da marca, porém, o chefe Mattia Binotto garantiu estar satisfeito com a dupla atual. 

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Em entrevista ao portal RacingNews365, Binotto disse nem mesmo saber dos boatos até aquele momento, garantindo estar "muito feliz" com a dupla composta por Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. O chefe italiano ainda acredita que os rumores de que pilotos de ponta estariam interessados na equipe nas próximas temporadas não são motivo de preocupação, mas um reflexo de que o projeto da montadora adquiriu credibilidade. 

"Em primeiro lugar, eu mesmo não leio jornais — ou não leio muito —, então fico sabendo dessas coisas por vocês [jornalistas]. Acho ótimo que haja esses rumores, porque mostra que o projeto tem credibilidade, que somos atrativos para grandes pilotos e que as pessoas acreditam no que estamos construindo aqui", disse. 

Principal nome ligado ao futuro do time alemão, Sainz trabalhou com Binotto por alguns anos na Ferrari e agora vive uma fase complicada na Williams. Ainda assim, o dirigente italiano negou que os dois voltem a colaborar na Audi, reforçando sua satisfação com a formação atual do time. 

"Carlos é alguém que conheço muito bem, com certeza. De alguma forma, é fácil e óbvio ligá-lo à Audi, mas só posso dizer que estou muito feliz com a dupla que temos. Com frequência, quando se fala de Gabriel e Nico, o que ouço é que é uma boa combinação entre experiência e o piloto jovem. No entanto, eu faria um julgamento diferente. São dois pilotos muito rápidos, e estou feliz porque os dois são rápidos, então temos uma boa dupla", explicou. 

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

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