A Audi foi surpreendida durante o intervalo entre a China e o Japão com a saída de Jonathan Wheatley do cargo de chefe de equipe na Fórmula 1, com efeito imediato. As funções do britânico foram assumidas pelo diretor de projeto da marca, Mattia Binotto, que, após dizer que não procurava um substituto, parece ter mudado de ideia.

Em entrevista à Sky Sports, o italiano chegou a dizer: "não estamos procurando um novo chefe de equipe. Terei que reorganizar a equipe, a mim mesmo e a estrutura para garantir que alguém possa me apoiar nos fins de semana de corrida". Porém, em conversa com o site oficial da F1, Binotto falou que a equipe "precisa preencher o vazio" deixado por Wheatley, explicando que ele mesmo não pode ser essa pessoa.

"Olhando para quais eram seus pontos fortes, o trabalho que ele exercia - precisamos preencher esse vazio. Não posso simplesmente adicionar mais e mais responsabilidades e tarefas para mim mesmo", disse ao F1.com. "Meu foco principal na fábrica, onde precisamos transformar o time, desenvolver o carro e a unidade de potência, então precisarei de alguém apoiando o time aqui durante o fim de semana".

Binotto voltou a dizer que a decisão do engenheiro britânico "foi muito rápida, muito inesperada para toda a equipe" e que Wheatley "falou com o CEO, com a diretoria, mencionando que não poderia se comprometer a longo prazo por razões que não podemos julgar ou comentar".

"Nós estamos considerando. Iremos nos organizar e tenho certeza que poderemos anunciar muito em breve. Estamos focados no futuro e determinados em nossos objetivos. Sabemos exatamente do que precisamos. Cada pessoa no time está determinada e focada, é um esforço coletivo", acrescentou.

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