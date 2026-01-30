Os testes de pré-temporada em Barcelona se encerram na sexta-feira (30) e, apesar de alguns problemas técnicos, o chefe do projeto da Audi na Fórmula 1, Mattia Binotto, avaliou positivamente a semana. No entanto, o italiano destacou que toda a equipe, incluindo o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, tem "muito trabalho" pela frente até o Bahrein.

Binotto revelou que Bortoleto estava ansioso para voltar à pista nesta sexta-feira, após problemas no primeiro dia de testes da Audi, que limitaram a participação do brasileiro na estreia do carro de 2026. "Acho que o Gabi está de certa forma feliz depois do desempenho desta manhã. Ele não conseguiu rodar bem no primeiro dia, fez poucas voltas. Ele estava muito ansioso para ganhar experiência e tentar entender o carro, o gerenciamento de energia, a unidade de potência, a dirigibilidade e todos esses aspectos". "De certa forma, ele está feliz hoje por pelo menos ter conseguido sair e fazer algumas voltas na sessão. Para ele, isso é muito importante porque agora ele pode voltar ao simulador com alguma experiência, correlacionando o que sentiu aqui na pista com o simulador em si. E acho que isso nos ajuda a nos preparar melhor para os próximos eventos no Bahrein".

O ex-chefe da Ferrari admitiu que a sensação de ver o carro da marca alemã na pista em um teste oficial da F1 "foi emocionante, porque foi o primeiro, digamos, teste oficial da Audi na F1. Para nós, é o começo, digamos, da nossa experiência como equipe, como fabricante de unidade de potência, e eu resumiria dizendo que há muito a aprender e estamos aprendendo bastante".

Binotto também destacou que os problemas técnicos atrapalharam o andamento do programa de pista inicial da Audi, mas que, nos dias seguintes, a situação melhorou: "Se você olhar para o primeiro dia, muitos problemas nos pararam, atrasando o plano de corrida, também no segundo dia e, finalmente, hoje eu diria que, depois de ontem, na tarde do segundo dia, tivemos um bom desempenho".

"Já nesta manhã, acho que tivemos alguns problemas novamente, aprendendo, mas ainda assim fizemos uma boa quilometragem, algumas voltas e coletamos dados valiosos para a equipe. Quanto mais rodamos, mais aprendemos, e acho que estamos realmente nessa fase".

Questionado sobre como é estar nesse ponto de desenvolvimento de um projeto como o da Audi F1, o italiano disse que "é ótimo, estamos todos muito, muito felizes. É um projeto fantástico, como todos acreditamos, estamos todos comprometidos - mas também sabemos que há muito para construir, muito para crescer".

"Mas, novamente, esses três dias de testes foram muito, muito importantes, acho que estamos indo bem, de certa forma, para onde estamos na nossa jornada. A confiabilidade é sempre muito crítica, mas tivemos vários problemas, pequenos, nada dramático, e acho que aqui novamente há muito otimismo para o futuro".

Sobre o ponto em que a Audi, que é estreante na F1, sairá de Barcelona, Binotto afirmou que toda a equipe precisará trabalhar intensamente até os testes no Bahrein: "É muito trabalho, muito trabalho para toda a equipe, muito trabalho para os pilotos, para os engenheiros em casa - corrigindo todos os problemas, de design, operacionais, tudo que vimos".

"Então, para nós, não deixamos pedra sobre pedra: todos os detalhes precisam ser gerenciados e corrigidos. Temos uma lista muito longa, muito, muito longa, nunca vi uma lista tão longa. Mas, novamente, acho que é ótimo porque a equipe está realmente comprometida, disposta a melhorar e, de certa forma, chegar ao Bahrein em melhor forma".

