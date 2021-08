F1: Binotto diz que Ferrari tem melhor dupla de pilotos do grid

Carlos Sainz e Charles Leclerc formam a melhor dupla de pilotos de qualquer equipe na Fórmula 1. São palavras de Mattia Binotto, chefe da Ferrari. Ambos os pilotos da escuderia apresentaram resultados consistentes em 2021 e colocaram o time no terceiro lugar de construtores até então.

Refletindo sobre a primeira metade da campanha, ele acha que o espanhol e o monegasco entregam mais juntos do que qualquer outros dois: "Estou muito feliz por vários motivos. Em primeiro lugar, acho que temos a melhor escalação em todo o paddock, e em segundo, porque sabemos que Charles é um piloto fantástico, mas está melhorando continuamente."

Depois de uma decepcionante temporada em 2020, onde a Ferrari amargou o sexto lugar no campeonato de construtores, a equipe obteve ganhos com sua unidade de força e chassi deste ano. Embora não ganhe uma corrida desde o GP de Singapura de 2019, Binotto sente que há chances para isso ainda este ano.

Além disso, a forma como Sainz (83 pontos) e Leclerc (80) estão tão equilibrados na classificação mostra que ambos estão extraindo o máximo que podem do carro.

"Tivemos grandes oportunidades de vitórias em 2021", disse o chefe. "A primeira foi em Mônaco e, pelos motivos que conhecemos (Leclerc não largou devido a danos em sua caixa de câmbio), não aconteceu."

"Por outro lado, o Carlos está se integrou muito bem e melhora corrida após corrida. Deixe-me dizer que ele é uma referência para Charles também, motivando-o quando as condições são mais difíceis. Isso mostra a importância de dois bons pilotos pontuando. Estou ansioso porque tenho certeza que esses dois caras vão nos trazer grande sucesso."

A Ferrari conquistou duas pole positions nesta temporada: Leclerc estabeleceu os melhores tempos na qualificação para os GPs de Mônaco e do Azerbaijão. A melhor chance de vitória da escuderia foi na Grã-Bretanha, onde o britânico liderou a maior parte da prova antes de ser ultrapassado por Lewis Hamilton a algumas voltas da bandeira quadriculada.

