A Audi deu passos importantes na reestruturação para entrar na Fórmula 1 desde a aquisição da equipe Sauber. Anunciado em agosto de 2024, Mattia Binotto entrou para a equipe baseada em Hinwil, que ainda corre sob o nome Sauber, como Diretor de Operações (COO) e Diretor Técnico (CTO). Binotto era responsável pela coordenação técnica entre a equipe de desenvolvimento de chassis na Suíça e o centro de desenvolvimento de motores na Alemanha.

Recentemente, a Audi fez novas mudanças na estrutura organizacional e ampliou a área de responsabilidade de Binotto. Ele agora será responsável pelas atividades de desenvolvimento em Hinwil e Neuburg, bem como pelo novo centro técnico planejado para ser estabelecido na Inglaterra.

O ex-diretor esportivo da Red Bull Jonathan Wheatley assumiu o cargo de chefe de equipe e começou a trabalhar oficialmente em abril, com o fim do período de jardinagem. Binotto e Wheatley têm uma clara divisão de tarefas, com o italiano liderando a estrutura organizacional e o ex-RBR assumindo as operações na pista e o gerenciamento da temporada de 24 corridas.

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Binotto disse o seguinte sobre o processo: "Não estarei na parte técnica, diretamente no carro. Temos a oportunidade de montar a estrutura organizacional de forma diferente, porque temos a chance de começar do zero. Há uma divisão de trabalho entre Jonathan e eu que não existe em outras equipes."

O engenheiro de 55 anos disse que o esforço e visão da Audi o tornaram ainda mais comprometido com o projeto: "Eu já estava atraído pela história da Audi no automobilismo. Agora, a oportunidade de escrever a história da marca na F1 é ainda mais atraente. Apesar de todas as dificuldades na indústria automotiva, muita energia está sendo investida nesse projeto e nossa meta é alcançar o sucesso até 2030. É um jogo de equipe, não individual".

Binotto fez uma avaliação realista para a temporada de 2025, dizendo que este ano deve ser um "ano de crescimento": "Nosso objetivo nesta temporada é lutar por pontos em todas as corridas. Seria um passo maior para nós alcançarmos resultados consistentes em vez de posições no campeonato."

DRUGOVICH NA CADILLAC? Infos sobre Drugo no Canadá, PROBLEMA DE BORTOLETO, Norris: GERALDO RODRIGUES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!