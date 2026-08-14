F1: Binotto fica "lisonjeado" com interesse na Audi, mas esfria rumores sobre Sainz

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Atual chefe da equipe definiu atual dupla de pilotos como "rápida" e não pensa em mudá-la para 2027

Livia Veiga
Editado:

Desde que a Williams começou a demonstrar que não conseguiria mudar o rumo de sua temporada ainda em 2026, Carlos Sainz deixou claro que não estava feliz com a situação. Sendo assim, o piloto da Fórmula 1 rapidamente começou a enfrentar rumores de que estaria buscando outra garagem e deixaria Grove.

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A Audi seria o principal foco de interesse do espanhol, principalmente porque a equipe mostrou ter um chassi bastante forte, apesar do motor ainda não estar perfeito. 

Para Mattia Binotto, que assumiu o cargo de chefe de equipe após a saída repentina de Jonathan Wheatley, o interesse de Sainz - e de outros pilotos - no projeto prova que o time está bastante comprometido com o sucesso e classificou o momento como "lisonjeiro".

"Eu acho que, no fim das contas, isso traz credibilidade ao nosso projeto", disse em entrevista exclusiva ao PlanetF1.

"Se estivéssemos perdidos e não tomássemos as decisões certas, ninguém estaria interessado. Mas o fato de haver interesse na equipe, e não apenas de pilotos, mas também de parceiros e outros envolvidos, significa que estamos fazendo um bom trabalho. Isso é gratificante para nós".

No entanto, Binotto fez questão de acalmar os rumores de que Nico Hulkenberg estaria ameaçado para a próxima temporada. É importante mencionar que Gabriel Bortoleto já afirmou inúmeras vezes, inclusive em entrevista exclusiva ao Motorsport.com Brasil, que seu contrato está fechado e ele continuará com a Audi em 2027.

"Costumam definir nossa dupla como um estreante e um piloto experiente. Eu prefiro dizer que temos dois pilotos rápidos. Acho isso ótimo. Os dois são muito rápidos", explicou Matia.

"Nico sempre foi muito rápido e consistente durante sua carreira. Ele é muito sólido, principalmente nas corridas de domingo".

Segundo a apuração do PlanetF1, a única possibilidade de Sainz seria uma saída de Hulkenberg, no entanto, ao que tudo indica, neste momento, a Audi não está interessada em fazer mudanças em sua dupla nas próximas temporadas.

Sobre Bortoleto, Binotto, mais uma vez, não poupou palavras para elogiar o talento do brasileiro e voltou a destacar como ele continua se provando entre os alemães e sendo uma grande surpresa.

"Ele tem potencial e está evoluindo. O tempo é um fator importante para ganhar experiência. Agora, em sua segunda temporada, já é possível perceber que, desde o primeiro treino livre, ele chega muito rapidamente perto do limite do carro".

PARA “2027 e ALÉM”: BORTOLETO fala de CONTRATO, aborda CLIMA na AUDI e diz como encarará 2º semestre

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